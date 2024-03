19/03/2024

Informan unos 30 despidos en la minera Arcadium Lithium

| Provinciales |

La empresa Arcadium Lithium, nombre que recibió tras la fusión de la norteamericana Livent y la australiana Allkem-Galaxy, notificó una serie de despidos en sus plantas de Argentina, que están vinculados a una decisión de reducción de costos por la baja internacional de los precios del litio. Se trata de un recorte del 10% de su personal en todo el mundo y en Catamarca ya fueron despedidos 30 trabajadores. Según confirmó la Asociación Obrera Minera Argentina, la mayoría correspondía a la planta piloto de Allkem-Galaxy, ya que aún no está en producción.

Según pudo conocer El Ancasti, estos despidos no están vinculados al fallo de la Corte de Justicia de la semana pasada, que ordenó a la Provincia abstenerse de autorizar nuevos proyectos de litio hasta no obtener un Informe de Impacto Ambiental “acumulativo e integral” del Salar del Hombre Muerto. En tal sentido, la empresa había informado que no se verían afectadas sus operaciones en Catamarca.

La medida es a nivel mundial, donde esperan reducir en un 10% su planta de personal. A fines de febrero, el presidente de la compañía, Paul Graves, había informado a los accionistas que esperaban reducir los compromisos de gasto de capital a corto plazo mientras evalúan formas de optimizar su cartera de proyectos. “Está claro que muy pocos proyectos de expansión de litio tienen sentido económico a los precios actuales del mercado, y cuanto más tiempo se mantengan los precios cerca de estos niveles, mayor será el impacto en futuras escaseces de suministro de litio”, dijo el CEO hace unas semanas.

Arcadium informó a fines de febrero que el objetivo era potenciar sus proyectos en producción para “aumentar significativamente sus volúmenes durante 2024”, pero detalló que “los precios a la baja son la principal causa que ralentiza el desarrollo de las expansiones a la espera de un rebote de la cotización del litio en el mercado de baterías y automóviles eléctricos”. En este sentido, desde AOMA confirmaron a este medio que de los 30 despidos sobre los que habían tomado conocimiento entre las dos plantas de Arcadium en Catamarca, la mayoría corresponde al proyecto Sal de Vida, operado por la ex Allkem-Galaxy, que aunque se encuentra en una etapa de exploración avanzada, aún no está produciendo. De hecho, las expectativas eran que empezara a hacerlo recién el año próximo.