Informe diario del estado de la situación sanitaria en Belén

En la Mañana de hoy desde la Municipalidad de Belén, EL Comité Operativo de Emergencia, se dio a conocer el informe diario del estado de situación sanitaria en Belén, estuvieron presentes el Intendente Daniel Ríos, La Dra, Marianela Saracho Jefa de Área Programática N°11, el Comisario José Carrasco y el Secretario de Desarrollo Social Municipal Sebastián Ortíz Díaz.

La Dra. Marianela Saracho manifestó: “Comentarle la situación actual de salud en Belén, seguimos con cero casos de coronavirus a la fecha, en Catamarca hay dos casos sospechosos los mismos de ayer, todavía no han sido confirmados , ni descartados. En cuanto a Dengue seguimos con los 4 casos confirmados ayer y sin ningún caso sospechoso la fecha”.

“Seguimos trabajando en acondicionar nuestro sistema de salud , lo hicimos con el Hospital lo tenemos preparado, tenemos un consultorio de febriles, así que toda persona que tenga fiebre o algún síntoma respiratorio, esto se evalúa en este consultorio de febriles, el resto se evalúa en guardia general. Desde el municipio nos han colaborado con una carpa, que se esta armando en este momento en el playón del Hospital y en el día de ayer estuvimos trabajando por la tarde junto al municipio, acondicionando los lugares que podemos tener en la ciudad de Belén, en el caso que necesitemos alojar más pacientes que excedan la capacidad de hospital”. Aseguró.

“Llevar tranquilidad a la población, no tenemos casos sospechosos, pero a seguir trabajando esto de quedarnos en casa, nosotros en cuanto a coronavirus no tenemos ahora de tratamiento especifico, no como en otras enfermedades que uno se enferma y sigue un tratamiento específico, el tratamiento es de sostén, entonces lo más importante es prevenir, eso debemos hacerlo todos quedarnos en nuestras casa, lavándonos las manos, si estamos enfermos yendo inmediatamente al consultorio de febriles si tenemos fiebre , si no tenemos fiebre o síntomas respiratorios, como un resfrío o un dolor de panza u otro síntoma es necesario no acudir a la guardia; para eso vamos a estar trabajando y habilitando el CIC Municipal, descentralizando el hospital, los pacientes que no tengan urgencias, emergencias, síntomas respiratorios o fiebre, sean vistos en el CIC municipal, para eso el hospital va derivar los profesionales que hacen atención primaria para que la población pueda acudir a consultar ahí”. Señaló.

Luego agregó: “Estuvimos viendo las instalaciones (del CIC) , vamos atrabajar con un consultorio de atención de 08:00 a 12:00 Horas de Clínica y Pediatría y también va haber consultorio Ontológico, guardia de enfermería, y kinesiología también, todo esto no es para que compulsivamente ir a hacer fichas medica, sino ante la consulta que no es urgente pero si requiere ser solucionada ante un niño enfermo , ante un adulto, concurrir al CIC en la Mañana y no al Hospital, en el Caso de Urgencia o emergencia concurrir al hospital”. Indicó.

Por su parte el Comisario Departamental José Carrasco dijo: “Quiero agradecer principalmente a toda la ciudadanía de Belén, porque a partir de las medidas que hemos tomado, anoche lo han cumplido como corresponde, no ha habido circulación, únicamente los que trabajaban en farmacias o en panadería o en frigorífico, son los que se controlaron toda la noche y circulaban con cada credencial de identificación donde prestan servicios, ojala siga siendo esto así hasta que finalice esta cuarentena y podamos seguir estando sanos todos”. Afirmó.

Comentó Carrasco que continúan los controles en puestos camineros del mismo modo que se venía realizando, pueden salir únicamente con autorización y soy el único autorizado para firmarlas. Y expresó también que el que regresa a la ciudad de Belén después de las 20 horas no entrará: “El que regresa después de las 20hs. no entra, porque los enfermeros están hasta horas 20 y se retiran(de los puestos comineros), así que tendrán que esperar ahí o regresar en le horario que corresponda, esas son las medidas y nosotros la estamos haciendo cumplir”. Subrayó.

Finalmente comentó, que en caso de fallecimiento de una persona y trasladan su cuerpo a Belén desde la ciudad (Capital) y viene en cajón cerrado, tiene que pasar directamente al cementerio local, son directivas de la superioridad.

