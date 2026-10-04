Nota Leída 280

| Locales | 04/10/2026 |

Integración deportiva en Londres: el Club San José del Shincal recibió elementos deportivos y coordinará acciones con el Club Racing

Durante un emotivo encuentro vecinal, el concejal Gilberto «Gibe» Santillán agradeció el apoyo de los diputados Ledesma y Scolamieri. Asimismo, promovió un acuerdo fraterno para potenciar el desarrollo infantil y juvenil en la localidad.



LONDRES (De nuestra redacción). — El Club Deportivo San José del Shincal se convirtió en el epicentro de una jornada de fuerte contenido comunitario y deportivo. En las instalaciones de la entidad se concretó una importante entrega de insumos y elementos deportivos para el fútbol infantil y juvenil. La actividad contó con el protagonismo de legisladores provinciales, autoridades locales, el cuerpo de profesores del instituto y una gran concurrencia de niños y adolescentes del sector.

La mesa de gestión territorial estuvo coordinada por el concejal de Londres, Gilberto «Gibe» Santillán, quien estuvo acompañado por los diputados provinciales Juan Carlos Ledesma y Germán Scolamieri. Las autoridades recorrieron el predio, presenciaron las prácticas de los chicos y formalizaron la dotación de materiales de entrenamiento con el objetivo de optimizar la infraestructura pedagógica y recreativa del Shincal.

Agradecimiento y compromiso legislativo

Durante el acto de entrega, el concejal Gilberto Santillán valoró la presencia de los parlamentarios en el interior profundo de Belén. «Hoy nos encontramos en el Club San José del Shincal disfrutando de una hermosa tarde junto a los niños, adolescentes y a los profes del instituto. Queremos agradecer profundamente al diputado Juan Carlos Ledesma y a Germán Scolamieri por la visita y, sobre todo, por el apoyo constante que nos están brindando a la institución», manifestó formalmente el edil londrino.

Por su parte, los legisladores de la Cámara Baja ratificaron su compromiso de sostener una agenda de proximidad en los departamentos del oeste de Catamarca. Subrayaron que la contención social a través del deporte constituye un pilar indispensable para el crecimiento saludable y formativo de las nuevas generaciones.

Alianza estratégica con el Club Racing

El momento más destacado e innovador del encuentro tuvo lugar cuando el concejal Santillán promovió un abrazo fraterno e institucional entre el Club San José del Shincal y el Club Racing. El edil invitó de manera directa al presidente de la institución académica a sumarse a la mesa de trabajo para coordinar acciones de forma articulada.

Esta alianza estratégica y solidaria entre ambos clubes tiene como finalidad principal permitir que los niños y jóvenes del Shincal puedan utilizar, entrenar y verse plenamente beneficiados con las instalaciones del Club Racing. Con este esquema de cooperación vecinal, se busca optimizar los recursos físicos disponibles de Londres, unificar criterios de entrenamiento social y potenciar el tejido deportivo de la localidad bajo un esquema de ayuda mutua.

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