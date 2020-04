Intendente de Londres desmintió mensajes que circulaban en las redes

El Intendente de Londres, Dr. Gilberto Santillán desmintió información donde lo involucraban en dar autorización de una familia proveniente de Chilecito, Provincia de La Rioja a ingresar a Londres.

En un programa de la Radio Fm Quimivil de Londres, Santillán expresó: “Ha sido una sorpresa que me involucren en una situación tan desagradable, hay personas que hace días que vienen instando, por ejemplo en el transcurso de esta semana a una reunión en la puerta de la radio FM Quimivil, invitando porque no realizamos los controles correspondientes, sin lugar a duda, hay gente que está buscando imponer la mala información a la sociedad y fundamentalmente hacia mi persona, me extraña todo esto porque yo no tengo absolutamente ningún contacto ni amigos, ni familia, ni familiar directo en La rioja, en Chilecito este caso, sin ninguna duda hay una predisposición a dañar y fundamentalmente hacer una mala información a una sociedad que está muy sensible por todo lo que se está viviendo, hoy usted prende el televisor y solamente hablan de muerte, en Estados Unidos, que la pandemia, que se están muriendo cada 6 minutos. La sociedad relaciona el coronavirus igual a muerte y no es así hay muchas otras cosas que tenemos que contar a la sociedad y todo lo que esta haciendo el gobierno nacional, el gobierno provincial y por supuesto el municipio están relacionado a un aislamiento social para que los números de infectados sean lo menormente posible y nuestra área de salud pueda dar la respuesta correspondiente, que no se saturen como pasó en Italia, en España y como está pasando en Estados Unidos, o sea el proceso de la enfermedad va a seguir, el virus va a seguir circulando, es el próximo virus que tendremos en el invierno a superar toda la ciudadanía, toda esta pandemia que estamos viviendo, en este caso nosotros estamos en otoño y y entramos en invierno el cual se nos hará 3 o 4 veces sin ninguna duda tenemos que extremar todas las medidas higiénicas, hasta que no tengamos una vacuna, tenemos que dejar muy en claro también que no todo es eterno, se enferma un porcentaje que está entre el 10 y el 15% algunos requieren internación, algunos requieren cuidados especiales, lo que pasa que la infraestructura sanitaria que tiene la Argentina, esta relacionada más a enfermedades generales y no a enfermedades de aspecto pulmonar, por eso , por eso hoy el Gobernador de la Provincia puso al CIIC en Catamarca como un hospital monovalente, en el cual irán todos los pacientes de la Provincia de Catamarca que requieran de asistencia respiratoria mecánica o sea los que necesitan los respiradores, tampoco los hospitales del interior van a tratar estos pacientes eso es lo que me comentada la Sra. Ministra de Salud, así que todo esto hay que aclararlo, como nos tenemos que cuidar y cuales son fundamentalmente las noticias verdaderas y cuales son las falsas porque la sociedad tiene que estar bien informada”.

“Esto que pasó es un ataque personal, utilizado en este momento tan desagradable que está viviendo el mundo con esta pandemia de coronavirus, así que quiero aclarar que es una infamia, es un acto totalmente irresponsable de la gente que escribe por escribir, habla de desaparecer Londres sinceramente son extremistas, son personas que no tienen cabida en una sociedad que está buscando otro horizonte, que está buscando otra forma de vida”.

Denuncia correspondiente para que se investigue el origen de este acto

Si, no hay ninguna duda,me voy asesorar si pertenece a la justicia local o la justicia federal, me voy a reunir con el abogado le voy a mostrar lo que sacaron y vamos hacer la denuncia penal correspondiente porque involucra todo el COE que es algo muy respetado por toda la sociedad, es algo que está integrado por varias autoridades del medio, es una situación que la tenemos que aclarar y seguramente la justicia se se encargará, hoy con la tecnología que hay saben perfectamente de que celular o de que computadora se ha hecho dicho mensaje, así que el día martes cuando se levante esta cuarentena tendremos la posibilidad de hacer la denuncia correspondiente.

Por otro lado quiero aprovechar la oportunidad para poder recalcar el trabajo que hace toda la gente que está trabajando, enfermeros, agentes sanitarios, policía, guardia urbana, todos los que trabajan día y noche para hacer este tipo de controles, no es fácil mantenerse en el tiempo con una cuarentena, con una prolongación de la misma para que la sociedad esté tranquila, sabemos perfectamente la calidad de gente que tenemos en esos lugares y hay que poner lo mejor para que la sociedad en su conjunto este tranquila y sabe que van a ser resguardado su salud porque para eso han sido formados.