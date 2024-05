20/05/2024

Intendente de Londres devolvió una camioneta

| Locales |

Una situación insólita se produjo en el municipio de Londres con la devolución de una camioneta. Sucede que el actual intendente, Roberto Rodríguez, devolvió un vehículo 4×4 que fue comprado por la gestión del exintendente Gilberto Santillán pero que, al parecer, nunca fue pagado. Se trata de una camioneta Nissan Frontier adquirida en el año 2022.

El intendente explicó los motivos por los que decidió devolver el vehículo y cuál es la situación actual del municipio. “Tomamos esta decisión porque dentro de tantas deudas que recibimos de la anterior gestión se encontraba una intimación por carta documento de la concesionaria exigiéndonos que solucionemos la situación de esta camioneta, ya que fue adquirida con cheques sin fondos que nunca habían sido cubiertos”, dijo.

El intendente explicó que la notificación les llegó en enero de este año y que el vehículo fue adquirido por la anterior gestión en noviembre del 2022. “Cuando a nosotros nos llega la carta documento eran aproximadamente $42 millones más los intereses, cuando se la adquirió eran $14 millones, es decir que el exintendente la estuvo usando más de un año sin pagar la deuda”, dijo a lo que agregó: “Para evitar tener problemas judiciales, nos reunimos con el dueño de la concesionaria con el que llegamos a un acuerdo”.

Según indicó el intendente, la concesionaria reconoció que la deuda no era de su gestión sino de la anterior. “El problema surgió por una falta de pago de la gestión que tuvo antes ya que los cheques no tenían fondos. Fue una compra directa, la concesionaria se intentó comunicar con el exintendente pero nunca tuvieron respuesta así que por eso nos llegó a nosotros la intimación”, destacó.

Indicó que entre las posibilidades que planteó la concesionaria para solucionar el problema estaba la financiación de la deuda o directamente la devolución de la unidad que a la fecha de entrega por parte de la municipalidad tenía un valor de $52 millones. “Ante estas opciones, planteamos devolver la camioneta porque si bien la podíamos pagar en cuotas, a esos $52 millones los podíamos destinar a otras cosas. De nada me sirve andar en una 4×4 cuando tengo gente, vecinos y amigos, que la están pasando mal. Prefiero destinar esos fondos en obras para el pueblo y en poner los sueldos de los empleados municipales por lo menos en el mínimo vital y móvil”, dijo a lo que destacó que “Londres era el municipio que más bajos sueldos tenía en todo el departamento de Belén”.

El intendente explicó que entregó el vehículo el jueves de la semana pasada mediante la firma de un acta acuerdo donde la concesionaria recibía la camioneta como está sin cobrar por el uso de los dos años. “Es como que nunca tuvimos la camioneta. El acta que se firmó nos sirve también para evitar problemas con el Tribunal de Cuentas”, aseveró.

Deudas con proveedores

Por otro lado, Rodríguez indicó que la camioneta es uno de los tantos problemas que debió enfrentar una vez que asumió como intendente. Dijo que hasta la fecha, la municipalidad tiene una deuda de $105 millones con proveedores a los que no se les pagó o se les entregaron cheques sin respaldo económico. “A esta deuda no la podemos cubrir porque no tenemos para pagarlas. Cancelarlas implicaría no pagar sueldos”, sostuvo.

Indicó que cuando empezaron a aparecer los proveedores a los que se le debe, se reunió con todos y les advirtió de la situación del municipio. Señaló que la mayoría de las deudas fueron contraídas por el municipio desde junio del año pasado. “Nosotros, a través del equipo legal, les pedimos que cada uno haga su descargo porque en muchos casos no tenemos ni siquiera un expediente”, dijo a lo que añadió que esa documentación fue presentada al Gobierno provincial y se está analizando realizar una denuncia penal contra el exintendente y sus exfuncionarios. “Con la camioneta, el problema estaría resuelto, pero con las otras deudas seguramente tendremos que hacer alguna presentación”, sostuvo.

Fuente: elancasti.com.ar