Jalil: «No puede ser que tengamos más empleados en la Legislatura que en la Policía»

El gobernador insiste con el proyecto de traspaso de personal del estado.

El gobernador Raúl Jalil dio declaraciones a la prensa esta mañana e insistió con el proyecto que plantea el traspaso de empleados de la provincia a otras áreas.

“Estamos estudiando varias alternativas y por eso hemos llamado a la CGT para que empiece a conversar con el ministro de Gobierno el proyecto de movilidad laboral”, indicó Jalil, que también afirmó que pretende sacarle cosas positivas a esta crisis.

“Creo que esta crisis tiene que servir para reacomodar. Ya lo he dicho en campaña: tenemos más empleados en la Legislatura que en la Policía. Son cosas que tenemos que acomodar. Puede ser una gran oportunidad para que también acomodemos los sueldos. Hay el mismo cargo en distintas áreas que cobran el doble por el mismo trabajo. El algo que hay que consensuar con los sindicalistas”, advirtió.

Sobre este posible traspaso de personal, signó: “No es una cuestión de poder, es una sola administración. La división de poderes tiene que ver más con que somos un solo estado. Es como decir vamos a separar el estado municipal del provincial, pero somos un solo estado”.

Otras frases del gobernador

“Es un momento de ser solidarios y hay que ser solidarios de acuerdo a las normas y a la convivencia y trabajar para los que menos tienen”

“Le pido a la gente que pueda pagar que pague, los que cobran los sueldos, el agua también. Estamos haciendo varias obras de agua y de energía”

“Estuve con Enzo Carrizo, delegado de ANSES. La buena noticia es que hay 100 mil catamarqueños que van a recibir los 10 mil pesos del IFE. Son 1000 millones de pesos y esto va a ayudar para reactivar un poco la economía”

“La gente está usando barbijos, está distanciada, pero bueno, hay que conseguir un sistema distinto de pagos. Estamos estudiando el pago telefónico que se está usando en otros países y pensamos hacer las pruebas la semana que viene”

“Son muchos motivos (por los que no hay coronavirus). Yo le agradezco a todos los empleados provinciales, municipales, de salud, de seguridad que están trabajando. A los que creen en la Virgen del Valle y los que no. Venimos trabajando bien y no nos tenemos que descuidar”

“Sin actividad económica, el mundo se está parando, o sea, vamos a tener problemas. Estamos teniendo ayuda del gobierno nacional, pero hay que empezar a tener otras conversaciones”

FUENTE:ELANCASTI