Jóven belicho solicita ayuda urgente

.

Este es un mensaje de Martín : Quiero pedir ayuda al Sr. Intendente o las autoridades de la Municipalidad de Belén si me pueden asistir solidariamente ya que en mi casa… En mi habitación tengo problemas con el techo ya que desde hace tiempo por las inclemencias del tiempo y por la situación precaria de nuestra casa ya que es antigua… Se está desmoronando y cayendo… Y hoy la situación se agravó… Necesito la ayuda de alguien por favor ya que hoy es un día soleado pero para mañana o pasado esta pronosticado lluvias y verdaderamente tengo mucho miedo que se caiga todo el techo…. Les paso imágenes para que por favor me ayuden.. Ya que soy una persona con discapacidad y tengo limitaciones… Tengo la ayuda de mi familia pero más allá de lo económico es la rapidez con la que necesito gente o albañiles para que me den una mano… Es urgente

.. Gracias por leerlo y por favor espero una respuesta favorable! Gracias.

Por: Juan Ricardo Martín Nuñez y Familia.