La historia de un gaucho que se hizo famoso por contar que tuvo un “contacto” extraterrestre

El canal internacional History, suele recolectar todo tipo de historias de sucesos paranormales como por ejemplo, contactos con extraterrestres. Lo curioso es que quien apareció en uno de sus programas fue un gaucho argentino, de Venado Tuerto, para contar su vivencia. El protagonista de la historia es el gaucho y trabajador rural de Venado Tuerto Juan Oscar Pérez, quien a fines de los años 70 dijo haber visto un OVNI. Y obviamente que fue un suceso que le cambió la vida para siempre. Su historia formó parte de un documental presentado en el canal History y su historia fue conocida mundialmente. Y obviamente que despues de conocida su vivencia paranormal, el gaucho adquirió bastante fama. Su historia comienza cuando tenía 12 años y vivía con sus padres y sus dos hermanos en la estancia “La Victoria”, ubicada a siete kilómetros de Venado Tuerto. Una noche de fuerte neblina cabalgaba por el campo en busca de la tropilla, cuando se topó con lo que él creyó era una casilla de tractoristas. El gaucho relató: “Yo había escuchado que iban a traer tractores para arar los campos y como los quería ver de cerca obligué a mi caballo, que se había empacado, a acercarnos”. Pero cuando se acercó, no era lo que esperaba. “Era como una casilla, pero con una cúpula alta redonda, quise entrar. Se prendieron como unas luces de muchos colores y como el caballo tenía miedo lo até a una escalera enorme que salía”, contó Juan del momento en el que entró a la nave y Así conoció a lo que él llama “dos seres” que le cambiarían la vida. Al entrar a esa especie de casilla quedó frente a frente de uno ellos, que, según sus palabras, era “muy grande”. Este ente estaba manipulando lo una especie de pantalla en la que se proyectaba como una especie de mapa con triángulos y círculos. Segundos después se da cuenta de que la puerta se empezó a cerrar y en ese momento se tiró de la “casilla”. Pero, como no se podía subir al caballo, le pidió ayuda al “ser más pequeño”: “Yo le pedía que me alzara”. Al soltarse, el caballo salió corriendo. Luego de ese suceso, el gaucho lo contó a varias personas y nadie le creyó, por lo que decidió callarse y no volver a comentar el tema, pero fue algo que lo atormentó durante mucho tiempo, hasta que años más tarde el caso llegó a oídos del psiquiatra rosarino Néstor Berlanda. Según se relata en el documental, el especialista trabajó a partir de regresiones mentales para intentar reconstruir y comprender lo que había ocurrido aquella noche y pudo descartar que haya sido un brote psicótico en su adolescencia, pero tampoco pudo explicar que fue lo que le sucedió. Sin embargo, él seguía con miedo y se sentía solo. “Siempre anduve escapando. Es algo que hasta el día de hoy no puedo entender”, contó. El cineasta argentino Alan Stivelman, conoció su historia y quiso hacer una película documental, “Testigo de otro mundo” en 2018. El gaucho se hizo famoso y su historia llegó a publicarse en diarios de otros países como El País y El Mundo de España.Fuente: Fuente: La100