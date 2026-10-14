Nota Leída 224

| La Región | 14/10/2026 |

La UOCRA reunió a intendentes de Belén y Santa María para debatir sobre minería, empleo y obras públicas

El intendente de San Fernando, José Figueroa, destacó la convocatoria gremial para trazar lineamientos conjuntos sobre el desarrollo laboral y la realidad salarial en la región.

Dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mantuvieron este miércoles un encuentro en su sede central con intendentes de los departamentos Belén y Santa María. La reunión tuvo como eje central la coordinación de políticas de empleo en el sector de la construcción y el análisis del impacto de la actividad minera en las comunidades locales.

El intendente de la localidad de San Fernando (Belén), José Figueroa, valoró la iniciativa del gremio y remarcó la importancia de articular acciones entre las gestiones municipales y el sindicato para beneficiar a los trabajadores del interior provincial.

Expectativas mineras y el esquema de regalías

Respecto al panorama económico regional, Figueroa enfatizó las altas expectativas depositadas en la minería como motor principal de desarrollo. Sin embargo, aclaró la modalidad actual bajo la cual se gestionan los recursos económicos derivados de dicha actividad:

«Las expectativas nuestras sobre las minerías son muy altas, sabemos que nuestra provincia es minera y es donde debemos esperar el desarrollo de nuestras jurisdicciones. En cuanto a las regalías, hace un tiempo las maneja la provincia a través de un fideicomiso con el que se hacen obras en distintos puntos de la zona de influencia», detalló el jefe municipal.

Si bien indicó que en la jurisdicción de San Fernando aún no se ejecutaron obras directas bajo este fondo, resaltó los trabajos de infraestructura vial y conectividad realizados en zonas aledañas como Villavil y Antofagasta de la Sierra, calificándolos como determinantes para la región.

Empleo local y la situación salarial en el municipio

En materia laboral, el jefe comunal señaló que la municipalidad y las empresas mineras constituyen las principales fuentes de absorción de mano de obra en el lugar. En este sentido, remarcó la necesidad de generar mayores oportunidades en el rubro de la construcción privada e industrial para dar respuesta a la demanda de puestos de trabajo.

Por último, consultado sobre la situación salarial de los empleados públicos de San Fernando, Figueroa confirmó que la pauta salarial para el año en curso se encuentra cerrada tras otorgar dos aumentos acumulados:

«Gracias a Dios venimos bien. Este mes hicimos un incremento salarial, que es el segundo en lo que va del año. Hoy el haber bruto de un empleado municipal ronda los $850.000 para la categoría 24 y $780.000 para la categoría 10. Por este año está todo cerrado y en febrero o marzo del año que viene nos sentaremos nuevamente a dialogar», concluyó.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA