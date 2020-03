Luego de una discusión, un joven descuartizó y quemó a una joven

Fue durante la madrugada de ayer, en un departamento de calle Ayacucho al 100. Se trata de Brenda Micaela Gordillo, de 18 años. La joven había salido con sus amigas el sábado a la noche. Después, en la madrugada, se juntó con quien sería su asesino, Naim Vera, de 18 años. Luego de descuartizarla y quemar su cuerpo, intentó deshacerse de los restos y los enterró en la zona montañosa del Kilómetro 17, en la Ruta Provincial Nº 4 camino a El Rodeo.

Domingo de horror. Cerca del mediodía de ayer, un joven de 18 años llegó hasta una de las instalaciones de la Policía en calle Tucumán y le dijo al policía que estaba en la guardia, palabras más, palabras menos, “fue un accidente. Ella se cayó por las escaleras y se murió. Me asusté, no supe qué hacer y me deshice del cuerpo. La enterré en el Kilómetro 17 camino a El Rodeo”.

Atónico y sorprendido, el policía llamó de inmediato a sus pares, quienes acompañaron al joven hasta una de las oficinas. Allí, el muchacho de 18 años dijo llamarse Naim Vera y que había descuartizado a una chica que “estaba conociendo”, de nombre Brenda Micaela Gordillo, también de la misma edad.

Según pudo conocer este diario, al momento de presentarse ante las autoridades, el muchacho, hijo de un conocido médico clínico de la ciudad, dijo que se asustó, que Brenda rodó por las escaleras cuando discutían y murió al golpearse la cabeza.

Inmediatamente, los efectivos comunicaron al fiscal subrogante, Dr. Hugo Costilla, quien comisionó al personal se Homicidios y de Criminalística, con quienes se trasladó al lugar donde, según Vera, había enterrado el cuerpo de Brenda.

Mientras el fiscal y los policías se trasladaban a la Ruta 4 Kilómetro 17, otra comisión policial y judicial inspeccionaban y allanaban el departamento de Vera, donde había ocurrido el hecho, como así también el consultorio de su padre y la camioneta de este, vehículo que habría usado el joven detenido para trasladar el cuerpo de la joven.

Encuentro fatal

De acuerdo a lo informado por voceros de la causa, Brenda murió durante la madrugada.

Según pudieron reconstruir los investigadores a partir de las declaraciones de las amigas de la joven, quienes fueron las últimas en verla con vida, durante la noche del sábado habían estado en un cumpleaños, pero cerca de las tres de la madrugada, Brenda quería ir a un boliche de la Ruta 4, pero sus amigas que la acompañaban no quisieron, argumentando que estaban cansadas. Aparentemente, fue ahí cuando la joven se comunicó con Vera, aunque otras amigas dicen que él fue quien la llamó y así acordaron en encontrase. Sus amigas la llevaron hasta la Avenida Belgrano, en inmediaciones al predio de la Universidad Nacional de Catamarca, donde la esperaba Naim.

En base a los indicios y los dichos del ahora detenido, se trasladaron hasta el departamento de calle Ayacucho nº 75. Algunos dijeron que allí era el consultorio del padre, otros que era el departamento donde vivía el muchacho. Lo cierto es que Ese fue el escenario donde Brenda murió.

Ante la Policía, el joven detenido reconoció haber estado con Brenda y, por motivos que no fueron revelados por los investigadores, los jóvenes discutieron. En medio de esa discusión, según Naim, Brenda cayó por las escaleras y murió. Asustado, no supo qué hacer. Luego, se le ocurrió descuartizar el cuerpo y prenderle fuego. Seguidamente, colocó los restos en bolsas, las que luego cargó en la camioneta de su padre, una Fiat Toro de color blanco, dominio AA914TX propiedad de Oscar Eduardo Vera -padre- y condujo por la Ruta 4 camino a El Rodeo. Al llegar al Kilómetro 17, detuvo la marcha. Descendió las bolsas y se internó en los descampados donde enterró los restos con la intención de hacer desaparecer el cuerpo.

Sin embargo, al regresar, no pudo y se entregó a la Policía.

La otra versión da cuenta que los jóvenes, luego de encontrarse en el departamento de Naim de calle Ayacucho, discutieron y este la habría ultimado. Tras quitarle la vida, la predió fuego y, luego, la descuartizó, ocultando los restos en el Kilómetro 17.

Del lugar la Policía logró recuperar los restos de Brenda, los que fueron luego trasladados por los bomberos a la morgue judicial para que sean examinados por el médico legista y se pudiera establecer la causa y hora de deceso de la infortunada joven. Medida judicial que, hasta el cierre de esta nota, no había trascendido oficialmente en un informe realizado.

Allanamiento

En paralelo a las tareas que se llevaban a cabo en la Ruta 4, el personal de Criminalística y de la Unidad de Violencia de Género, bajo las directivas del fiscal y el personal de Homicidios, realizó una inspección en el domicilio de Avenida Belgrano 355, propiedad de Susana Marcela Menem de Vera, desde donde secuestraron varias prendas de vestir.

Así también, informaron las fuentes consultadas, en horas de la tarde se inspeccionó una camioneta Fiat Toro blanca, propiedad del padre del detenido, de donde los investigadores levantaron distintas muestras biológicas, las que ahora serán analizadas en el laboratorio forense para establecer la compatibilidad o no con el ADN de la víctima.