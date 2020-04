Maltrato del intendente de Recreo a una empleada

Audio en el que se escucha al Intendente de la Ciudad de Recreo-La Paz, Lui “lula” Polti, maltratando violentamente a una empleada municipal del área de Salud, porque supuestamente ella le habría faltado el respeto.

El prepotente Intendente arranca diciéndole a la mujer “la próxima vez que vos me faltes el respeto como me lo faltaste anoche… ME VAS A DEJAR HABLAR A MÍ PORQUE YO SOY EL INTENDENTE ¿ME ENTENDES? La póxima vez que vos me faltes el respeto como me lo faltaste anoche no me va a temblar la mano pa´hecharte”

“No me contestes así, me estás gritando, no me levantes la voz, yo te estoy diciendo a vos que vos no sos quien para venirme a decir todo lo que me has dicho anoche. NO, NO ME DIGAS MÁS NADA, ENTENDÉ QUE YO SOY EL INTENDENTE. ESPERÁ QUE YO TERMINE DE HABLAR”.

La mujer le respondió entre lágrimas “mi voto también lo ayudó a usted a llegar”.

“No me importa si me ayudó o no, vos no me vas a faltar el respeto delante de gente a mí” dijo Polti.

Luego la trabajadora comenta que ella solamente le pidió barbijos que realmente los proteja, porque los que están usando son “caseros”.

Luis Polti finalmente la suspendió por tres días sin goce de sueldo y le dio órdenes a sus empleados de que le bajaran la categoría y que cuando termine la cuarentena iba a ver a dónde la mandaba a trabajar.

ESCUCHE EL AUDIO

Fuente:http://www.catamarcaya.com.ar/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=170662