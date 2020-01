Marcelo Bonelli: «Mercado no tiene los requisitos para formar parte del Banco»

Noticia destacada por medios nacionales. Tres cuestiones serían las quegeneraron la polémica y son: que es chef; su vínculo sanguíneo con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y que es hijastro de la ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

Francisco Ángel Mercado. No tiene título universitario y pasará de administrar un Almacén de Vinos y Bebidas al directorio de la entidad financiera más importante del país.

En los últimos días, el presidente Alberto Fernández designó en el directorio de Banco Nación a Francisco Angel Mercado, conocido en su Catamarca natal por ser hijastro de la ex gobernadora de esa provincia Lucía Corpacci y sobrino de Alicia Kirchner. La polémica se agudizó al trascender que el joven de 28 años no tiene título terciario ni universitario, y apenas ostenta en su currículum un diploma de secundario en la Escuela Quintana y un curso de Chef realizado en el 2013 en el Gremio de Gastronómicos, UTHGRA.

El primero en alertar sobre esta situación fue el diputado provincial por la UCR, Tiago Puente, quién le dijo a Radio Mitre en una entrevista que el hombre “no cumple con ningún requisito para afrontar semejante cargo.

“Pacho”, como lo llaman en su barrio, no tiene probada idoneidad ni experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria como dice la ley”, y según el legislador, “esto es sólo una devolución de favores”.

Mercado atiende un almacén de vinos y bebidas en la Av Illía, en San Fernando del Valle de Catamarca. Según Puente, el cocinero “trabaja en la Vinoteca del padre desde que cesó su cargo de asesor del Ministerio de Gobierno el 10 de diciembre cuando su madrastra dejó de ser gobernadora de la Provincia”.

La noticia pasó desapercibida, ya que ese mismo día también había sido nombrado como director del Banco el prestigioso economista Claudio Lozano y el hermano de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, el contador y abogado, Raul Alberto Garré.

Aun el presidente de la entidad, Eduardo Hecker no se ha pronunciado sobre el flamante director.

“Este personaje no tiene los requisitos para formar parte del Banco, no tiene probada idoneidad económica y financiera, no tiene conocimientos en absoluto”, insistió el diputado Puente. “Cuando se la cuestionó a la hija de Agustín Rossi, Delfina, ella expuso su Máster en la Universidad de Harvard, pero este tipo no tiene absolutamente nada para demostrar en la materia, simplemente administra algunos negocios del padre acá en la Provincia”, agregó. Marcelo Bonelli.

Polémica por la designación como director del Banco Nación del hijo chef de la ex gobernadora de Catamarca y sobrino de Alicia Kirchner

El decreto se publicó el 8 de enero pasado y lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Allí se designa a Ángel Francisco Mercado como nuevo director del Banco Nación que en el nuevo gobierno preside Eduardo Hecker y cuyo vice es el economista Matías Tombolini, ex candidato a Jefe de gobierno porteño por el partido de Roberto Lavagna.

La designación de Mercado provocó revuelo inicial en su provincial porque, desde la oposición política al Frente de Todos, aseguran que no tiene idoneidad profesional para el cargo. Lo que sin dudas tiene Mercado es una familia con antecedentes políticos. En los últimos cuatro años jefe de Gabinete del ministerio de Gobierno de Alicia Corpacci, quién hasta diciembre fue gobernadora de Catamarca y fue pareja de su padre, Ángel Mercado, ex ministro provincial, actual director de YMAD, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio y sobrino de Armando “Bombón” Mercado, el histórico dirigente peronista de la provincia quien falleció en 2013 y fue esposo de Alicia Kichner.

En resumen, el nuevo director del Banco Nación es “hijastro” de la ex gobernadora y actual diputada nacional, y sobrino nieto de Alicia Kirchner.

“Nos parece un despropósito absoluto obviar los requisitos para ser nombrado en el Banco Nación”, aseguró Tiago Puente (25), diputado provincial catamarqueño de Juntos por el Cambios.

“Mercado hizo un curso de chef en UTGRA, el gremio en Luis Barrionuevo en 2013, fue jefe de gabinete en el segundo mandato de Corpacci y tiene negocios inmobiliarios y una vinoteca en la capital. No es contador y no tiene ningún título de grado. En su designación dice ‘señor’ y nada más”, detalló el legislador.

Desde la Juventud Radical nacional también cuestionaron el nombramiento. Por medio de un posteo en Facebook –cuyo título es “El nepotismo es corrupción”– destacan: “¿Quién es Francisco Mercado? Es el nuevo Director del Banco Nación Argentina designado por el Presidente. No cumple con los requisitos básicos de probada idoneidad y/o experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria. Hijo y nieto de nefastos personajes de la política nacional y catamarqueña son sus únicas credenciales. Repudiamos este nombramiento que solo entorpece la búsqueda de un Estado cada vez más eficiente. Los espacios en la gestión publica no pueden ser moneda de cambio de “arreglos” o devolución de favores”.

“Trabajar fuertemente”

En declaraciones que recogió la prensa de Catamarca, Mercado dijo luego de la designación: “Vamos a trabajar fuertemente para que la mayoría de los recursos que los catamarqueños depositan en el BNA se puedan volcar en créditos para el crecimiento y desarrollo de Catamarca”.

“Mercado está en el directorio del Banco porque hay un contrato en donde el banco actúa como agente financiero de nuestra provincia. Nos pareció justo que el directorio tuviera un representante nuestro que pelee por lograr financiamiento mediante lineas de crédito especiales para nuestra economía», le dijo a Infobae gobernador Raúl Jalil. “No sé de donde salió la información de que es cocinero. Fue jefe de gabinete los últimos 4 años y ademas jefe de campaña en donde obtuvimos el triunfo mas amplio desde el regreso de la democracia. Es un orgullo para Catamarca que nos represente en el directorio y con el tiempo demostrará su valioso trabajo en pos del desarrollo de la provincia”, agregó.

En el Banco Nación no quisieron hacer comentarios al respecto ni enviaron el currículum y los antecedentes del nuevo director que se solicitaron.

Fuente:Infobae