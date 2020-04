Mató a golpes a su esposa y se ahorcó, dejo una nota pidiendo que cuiden a su hijo

Juan Carlos Salvatierra le propinó el lunes a la madrugada una feroz golpiza que le prevocó la muerte a su mujer, Natalia Coronel, en su casa de La Madrid, al sureste de la provincia.

Fue a pedir ayuda en el centro asistencial del lugar y después huyó. Sus familiares lo encontraron a las primeras horas de la noche ahorcado de una rama de un quebracho ubicado a pocos metros de la escuela de Sud de Lazarte.

Antes de quitarse la vida, se tomó un tiempo y, en un almanaque de Pepsi del año 2009, dejó un mensaje. “Vos hacete cargo de él, ma. Lo único que te pido es que me lo críes a E… y no le hagas faltar nada. Me lo cuides como yo lo hice. Con eso estaré bien. Apoyalo en todo. Te amo mi Cuchi. Gracias”, escribió refiriéndose al hijo de la pareja.

A dos días de haberse producido el sexto femicidio del año (en menos de cuatro meses se registraron más de la mitad de los 11 del año pasado), los habitantes de esa localidad siguen conmocionados por el hecho.

“El caso tomó por sorpresa a todos en el pueblo. Nadie nos pudo decir que existían problemas entre ellos. Si los hubo, evidentemente debió haberse tratado de algo muy interno. Los vecinos nos dicen que estaba todo bien entre ellos; nunca los vieron discutir ni pelear y nunca habíamos registrado un problema”, explicó el jefe de la comisaría madrileña, Ramón Correa.

Las palabras del funcionario fueran ratificadas por Jorge Castro, que dirige la fiscalía especializada en Violencia de Género del Centro Judicial de Concepción. “Hemos analizado el sistema y al parecer no hay denuncias previas, ni en este caso ni en el de la mujer que fue quemada por su pareja (en Alberdi) por el que ya hay un detenido”, comentó.



Este es el segundo femicidio que se registró en la provincia desde que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio. El viernes 3, el mismo día en que Maira Sarmiento fue asesinada por su pareja en Las Talitas, el titular de las fiscalías de Violencia de Género, Ignacio López Bustos, mantuvo una reunión con distintos organismos para buscar una solución: encontrar una herramienta que permitiese a las víctimas realizar denuncias, puesto que estaban impedidas de hacerlo por estar encerradas en la misma vivienda que los agresores. Por eso se habilitaron varias líneas para realizar denuncias.

El sistema dio lugar a que en 10 días se recibieran más de 500 demandas. Pero también funcionó como herramienta legal: en promedio, en 10 días se detuvo a 20 sospechosos, cuando lo norma era 12, según dijo el juez Facundo Maggio. También se incrementaron las medidas de protección (prohibición de acercamiento y exclusión del hogar) en casi un 50%.

En el Ministerio de Seguridad aclararon que a esas líneas se pueden realizar llamados o enviar mensajes desde cualquier punto de la provincia. Recomendaron además agendar los números.

“Debemos estar preparados para momentos de tensión, en los que se hace muy difícil recordar un número de teléfono que hayamos memorizado o que se pierden segundos valiosos buscando la información. Es recomendable tener esos números agendados preventivamente para que, en caso de que sea necesario, podamos acceder rápidamente a ellos”, explicó Emilia Tarifa, subsecretaria de Control de Gestión de Seguridad. /La Gaceta