Medidas del Correo Argentino sucursal Belén por la cuarentena

Desde el Correo Argentino, Sucursal Belén se dio a conocer que están trabajando en estos días según el Decreto Presidencial por la cuarentena preventiva y obligatoria por el coronavirus, en horario reducido de 09:00 a 12:00 horas de atención al público, en el cual solo se atienden los pagos de ANSES que son jubilaciones, asignaciones universales, etc., también la recepción y envío de giros, en el área de paquetería se esta recibiendo correspondencia, lo que es prioritario como carta documento, telegramas y todo lo que es mercado libre que esta entrando en estos días.

Por el momento se esta haciendo entrega de paquetería en la oficina porque los carteros todavía no cuentan con el material que se está enviando desde nación para el resguardo de ellos, que son barbijos, guantes, y alcohol en gel, por el momento se esta operando así porque además el transporte de paquetería que viene de Catamarca no está llegando todos los días, entonces solo se está recibiendo un parte de ellos por lo que por el momento se esta prestando esos servicios.

La gente del norte del Departamento está consultando sobre todo por el pago de ANSES, en ese caso se está pagando de 09:00 a 12:00 horas y novedades sobre lo que es la tarjeta alimentaria todavía no se ha recibido ninguna instrucción, ni tampoco las tarjetas han llegado a la oficina y con respecto a los aumentos que el gobierno anunció no hay nada, seguro que van a estar habilitados para el mes de abril, no hay novedades sobre eso.

No se está cobrando ningún servicio, no se esta cobrando energía eléctrica que es lo que más averiguan. Se esta haciendo recepción y pago de giros nacionales e internacionales como se viene haciendo siempre.

Sobre el ingreso de las personas a la oficina se ha tomado los recaudos del caso, es necesario que la gente sepa que como esta pasando en todos lados pueden entrar uno por vez, el resto tienen que esperar afuera así esta establecido desde la empresa por el cuidado de los empleados que están sin elementos para protección, se espera que la gente comprenda que solo puede entrar uno por vez, más que todo porque la oficina es chica y se les pide esperar afuera, son dos o tres empleados los que están atendiendo público y se espera de que en estos días llegue todo el material necesario desde el Correo Central de Buenos Aires, por lo que a la gente se le solicita la colaboración necesario y más que todo prudencia.

F:Beleninfo