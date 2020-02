Micone aseguró que sí hubo consultas públicas por el acueducto

El ministro de Minería, Rodolfo Micone, aseguró ayer que en febrero y en agosto de 2019 se puso a disposición el expediente para consultas públicas en el Dep. Antofagasta de la Sierra por la construcción del acueducto del Río Los Patos.

En declaraciones a Radio Ancasti, Micone no respondió a los planteos que se realizaron con respecto a la aprobación del Informe de Impacto Ambiental, de manera condicionada, es decir, con observaciones a la empresa, lo que había sido cuestionado en una sentencia de la Corte Suprema Justicia de la Nación.

Como se informó el miércoles último, ingresó otra presentación por la que se solicitó la suspensión de la construcción del acueducto y la no autorización para la de extracción de agua del río Los Patos en Antofagasta de la Sierra. El principal argumento es que existieron irregularidades en la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) por parte del organismo del Estado.

La presentación que contiene 160 firmas fue movilizada por el cacique Román Guitián de la comunidad Atacameños del Altiplano y está acompañada vecinos del departamento Antofagasta de la Sierra.

De acuerdo a la documentación que aportó Micone el 6 de febrero de 2019 se emitió un parte de prensa por el que el Centro de Control Minero Ambiental de Antofagasta de la Sierra, a cargo de Gustavo Carrizo, había comunicado que se «encontraba a disposición para su consulta pública la ampliación de información y actualización del informe de Impacto Ambiental para el proyecto Fénix, iniciado por la empresa Minera del Altiplano e Informe de Impacto Ambiental y Social Acueducto Los Patos iniciado también por la misma empresa. También mostró que se entregó invitación para la consulta del expediente. En las notificaciones firmaron Luisa Vázquez, secretaria de la Municipalidad, Oscar Ramos, empleado municipal; Paola Ramos, maestra secretaria de la escuela de Antofagasta de la Sierra, Martín Guanca, profesor; Ignacio Delgado, preceptor de escuela, entre otros.

Según una resolución de la DIPGAM (Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera) la consulta pública del expediente por el acueducto se abrió desde el 6 de febrero de 2019 en el Centro de Control Minero de Antofagasta de la Sierra, «ante la presencia de personal de la Secretaría de Minería en el horario de 8 a 13 horas». En aquel momento el informe estaba en etapa de evaluación. Corresponderá determinar si la consulta pública del expediente es equivalente a la audiencia pública que establece la ley.

«En febrero y agosto de 2019 se puso a consideración el informe de impacto ambiental y fueron invitadas todas las autoridades y referentes de la zona y se hizo difusión en medios radiales de Antofagasta de la Sierra. Es más se hicieron las reuniones y audiencias que se deben hacer, eso hay que decirlo también», expresó Micone.

«Trabajamos con varios laboratorios haciendo investigaciones, le exigimos a la empresa que presente los modelos hidrogeológicos; todo lo que tenga que ver con el sustento científico y técnico para poder evaluar, y tenemos que ser muy responsables para hablar sobre el tema sobre todo cuando se trata de un recurso muy importante. Estamos analizando el tema con normas internacionales, pedimos ayuda a otros organismos como Recursos Hídricos, Arqueología, Turismo», expresó.

El funcionario consideró que el corte de ruta que se realiza en Antofagasta es menor por la participación de no más de 10 personas. «Con las cinco o diez personas que están en esto (el corte) deberíamos sentarnos y ver cómo solucionamos esto».

«FMC hace más de 25 años que está en la provincia, y todo lo hacía con la gente de Salta. Aquí no sabíamos que pasaba un camión. Arrancamos con 4 personas trabajando, cero compras y servicios locales. Hoy tenemos más de 1.500 puestos de trabajo directo en la zona, más de 30 empresas de servicios locales trabajando que son el 23% de los servicios», expresó.

«Hay mucha gente que en Antofagasta necesita trabajar y hay mucha que trabaja y lo hace muy bien. No tenemos que ser egoístas», concluyó.

