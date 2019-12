Minería: En enero retomarían un nuevo By Pass minero en Antofagasta de la Sierra

Catastro hará un relevamiento para evitar conflictos con las familias propietarias de la tierra en Antofagasta.

El senador por Antofagasta de la Sierra, Mario Carrizo (FT), adelantó que en los primeros días de enero se avanzará con un relevamiento para crear un nuevo camino o «by pass» minero en el departamento, en una zona en la que no haya conflicto con los propietarios de los terrenos. En este sentido, se hará una actualización de los títulos con la intervención de Catastro.

Carrizo hizo este anuncio luego de una reunión que mantuvo esta semana con personal de Vialidad Provincial, organismo que ahora depende del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, y con la Administración de Catastro.

«Lo que quiere la gente es la solución de algunos problemas, como el tema del by pass. Tuvimos una reunión y en los primeros días de enero vamos a ir a trabajar sobre la nueva traza del by pass y a dialogar con los vecinos con los que hemos tenido problemas», explicó Carrizo, que sin mencionarlos aludió a los hermanos Morales, propietarios de la tierra por donde se había hecho la primera traza de este by pass, y que terminaron detenidos luego de cortar el paso de los vehículos en reclamo por una serie de incumplimientos.

«A los vecinos que se puedan ver afectados se los va a actualizar con el programa de Catastro. Ellos harán un relevamiento y se van a actualizar los dominios de los vecinos, porque los planos que tiene Catastro son de 1986», explicó el senador.

Esto ocurre porque tras los incidentes que se produjeron en octubre pasado, uno de los inconvenientes fue que la familia no pudo acreditar la tenencia de la tierra, ya que en los registros de Catastro no figuraba ninguna documentación que acredite su titularidad, a pesar de que la familia vivió en la zona desde siempre.

«Hay algunos vecinos, un grupo reducido, que está en contra de la actividad y los respetamos. Pero también hay un gran número de pobladores que se benefician, y nosotros estamos trabajando para que ningún antofagasteño se quede sin trabajo, que puedan proveer los servicios que la minería necesita, siempre primero vamos a cuidar el medioambiente», expresó el senador.

Por otra parte, explicó que la empresa Livent «está en plena producción dentro su predio» y volvió a negar que se estén haciendo obras sobre el Río Los Patos. «Mucha gente piensa que se va a extraer agua del río Los Patos y se va a secar, y eso no es así. Hay perforaciones a 500 metros sobre los acuíferos, de donde se va a utilizar el 10% del agua», indicó.

Conflicto por el by pass

Con los camiones y el tránsito pesado circulando por la Villa de Antofagasta de la Sierra, los vecinos comenzaron a presentar quejas por los daños que esto provocaba sobre las viviendas. En este sentido, se resolvió la creación de un camino alternativo por terrenos sobre los que la familia Morales tenía un alambrado. Se hizo un acuerdo con la familia para permitir el tránsito a cambio de unas obras que se demoraron, según reconoció el intendente Julio Taritolay (FCS). Por este motivo, los Morales interrumpieron el paso e intervino Fiscalía de Estado con una denuncia, que derivó en la detención de tres hermanos de la familia.

Fuente: elancasti.com.ar