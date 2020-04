Moria, la dueña de la cuarentena en Catamarca

Solidaria, sensible, tenaz y muy divertida. Moria muestra su lado más humano y una historia de vida llena de luchas, de sufrimientos, de caídas, pero con mayor capacidad de resiliencia, fueron templando el carácter de esta joven mujer.

Un ejemplo de perseverancia y empatía que noche a noche capta la atención de miles de catamarqueños desde las redes sociales.

Moria Luz Carrizo tiene 25 años, y hace dos semanas atrás iba a trabajar como todos los días, pero ante esta situación de cuarentena obligatoria que nos exigió a todos quedarnos en casa, decidió divertirse a través de transmisiones en vivo para sus amigos de Facebook, y sin darse cuenta se convirtió en un “boom”. Sus videos comenzaron a viralizarse con miles de espectadores cada noche, dando origen al “Show de Moria”.

Desde su casa en el barrio Eva Perón, Moria nos cuenta en primera persona su historia, los invitamos a conocerla.

Moria Luz Carrizo, decidió hace 2 años y 4 meses realizar el cambio de su identidad, lo cual le permitió sentirse mucho más cómoda, más segura consigo misma. “De un día para el otro me agarró la loca y me presenté en el Registro Civil, mi familia no quería saber nada porque temía que si hacía el cambio me corran del trabajo, pero como ya lo venía planeando me fui y pedí asesoramiento sobre el cambio de identidad, presente la documentación y a la semana me llegó el documento. Al fin tenía el nombre que yo siempre quise tener”.

De todos modos, aún quiere trabajar su figura para mejor su estética: “no me siento satisfecha aún con mi cuerpo”, confiesa.

Sin pelos en la lengua, frontal, como ella se caracteriza, y hasta con una cuota de humor, también nos contó que su vida no fue fácil.

Desde la niñez sufrió una fuerte discriminación, lo que hizo que cayera en el consumo de alcohol y las drogas. Sin embargo, gracias al apoyo incondicional de su familia superó esa situación y actualmente se encuentra atravesando un momento distinto, lejos de la angustia, hoy se siente contenida y enfocada en sus proyectos de vida.

“Me gusta que la gente la esté pasando bien en esta cuarentena y yo solo quiero aportar mi granito de arena como pueda. Este es mi humilde aporte, la gente me saluda y me felicita por lo que hago, eso a una la hace sentir muy bien, es un mimo muy lindo el que me dan todas las noches”, expresa emocionada.

Sus seguidores fueron multiplicándose rápidamente, y todas las noches siguen sus monólogos y divertidos videos, lo que hizo a Moria plantearse un nuevo formato, pensando en agrandar su show y llevarlo a “Cenando con Moria”. Así es como aspira a tener más repercusión en este impensado presente, buscando concientizar sobre distintas temáticas, y a la misma vez ayudar a los que menos tienen.

Mucha gente, especialmente comerciantes ya se comunicaron con ella para auspiciarla y Moria solo piensa en cómo utilizar esas herramientas para ayudar a los que más lo necesitan. “Muchos comercios se contactaron conmigo y me preguntan cómo me puedan ayudar o qué necesito, yo con esos recursos pienso ayudar a los que menos tienen, empezando por mi barrio Eva Perón y también a la Casa Cuna porque me pongo en el lugar de esos niños que sufren mucho y quiero acompañarlos lo que más pueda”.

Ella nos muestra ese lado generoso y humano, con muchas ganas de ayudar al prójimo tomando rienda de su fama y alcance. A través de la acción quiere generar un cambio, y nos confiesa que junto a su familia atravesó por etapas de mucha necesidad, por eso siente que debe retribuir las oportunidades que la vida le dio.

A su corta edad, busca dar lo mejor de ella misma en una sociedad que en muchos momentos le dio la espalda. Sueña que se rompan los prejuicios que la golpearon y la hicieron caer, pero que sin embargo la fortalecieron y hoy, lejos de tener algún resentimiento, encara su vida con mucho optimismo y esperanza.

Seguí los vivos de Moria:https://www.facebook.com/morialuz.carrizo.31

Agradecimientos de Moria: Quiero Agradecer a mi familia a mis amigos de siempre a la gente que me acompaña que me quiere para bien y para los que no también a los sponsor a los medios de comunicación por la difusión y sobre todo a Dios Y La Virgen Del Valle que hoy en día gracias a todo lo que pasa mi vida cambio todo por completo.