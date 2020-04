Parte de prensa del COE de Londres

El COE conformado por autoridades del Hospital local, policía, Municipio, Concejo Deliberante, y demás instituciones en una reunión mantenida el día de ayer propuso nuevas medidas como así también informar todas las actividades que se vienen desarrollando, de esta manera el día de hoy el vocero principal Prof. Enrique Silva dio el parte de prensa manifestando las siguientes medidas de carácter preventivo:

Sumado a esto se dispuso reducir los horarios comerciales los cuales quedarían de la siguiente manera: Atención al público durante la mañana será de 8:00 a 13:00 hs y por la tarde de 17:00 a 20:00hs.

Restringen el ingresos de toda persona que no sea de Londres

En este sentido Silva decía: «En este momento se está redactando el documento , será avalado por nuestro intendente Dr. Gilberto Santillán y todas las instituciones que conforman el COE, en el cual se detalla que va quedar restringido el ingreso a toda persona que no tenga domicilio en nuestra localidad, significa que por mas que sean residentes pero no continuos en dicha localidad no van a poder ingresar, por el momento se está trabajando en este documento que seguro saldrá en unas horas más.»

Finalizando pedía a toda la comunidad seguir cumpliendo con las medidas propuestas por el COE, el Gobierno Provincial y Nacional para evitar tener que pasar por situaciones que ninguno esperamos.