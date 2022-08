Pedido de informes por el fideicomiso de Livent

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución con el que se solicitó al Ministerio de Economía un informe sobre el fideicomiso minero relacionado al proyecto Fénix, operado por la empresa estadounidense Livent en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Además, la oposición adelantó que espera el descargo formal de la empresa y las determinaciones de AFIP para avanzar sobre una denuncia penal sobre los “responsables políticos”.

La iniciativa aprobada fue presentada por la diputada Silvana Carrizo (UCR) y apunta a que el Ministerio de Economía detalle los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios, destacando las transferencias e ingresos del fideicomiso discriminadas por año desde su constitución hasta la actualidad, identificando el origen y el concepto de cada aporte y si están previstos en el presupuesto de la Provincia. Asimismo se requiere el detalle de las obras ejecutadas con el patrimonio fideicomiso, lugar y plazo de su ejecución y cuál fue el monto final invertido.

“Catamarca posee grandes recursos naturales que vienen siendo explotados por diversas empresas mineras. Como representantes de la ciudadanía debemos velar para que cada compromiso asumido por estas empresas en el marco de sus responsabilidades sean cumplidos, de manera tal que las comunidades de las zonas afectadas por la ejecución de sus proyectos puedan percibir que han ganado y crecido de igual manera que lo hicieron las empresas que explotaron sus recursos naturales renovables y no renovables en su territorio”, opinó Carrizo.

“Responsabilidades políticas”

Por otra parte, el senador nacional Flavio Fama (UCR) volvió a cuestionar los últimos contratos firmados por la Provincia en torno a la explotación del litio e insistió en que “hay responsabilidades políticas”. “La megaminería en Catamarca fue una actividad que sí dejó recursos de alguna manera. Lo que tenemos que evaluar es qué pasó con esos recursos, y si fueron buenos contratos, porque parece que son contratos generosos para las empresas. Hay tres proyectos de litio más que fueron aprobados en la Legislatura por el oficialismo, en los que no se fija un mecanismo para la determinación del precio del litio. Es algo que sería muy sano porque sabríamos a qué precio se puede vender y qué se puede cobrar”, opinó en declaraciones radiales realizadas al periodista Jorge Lanata.

En ese punto, se refirió a las denuncias por la subfacturación del litio de Livent e insistió en que “es un tema de responsabilidad política”.

“Hay funcionarios que no respondieron y no actuaron. Acá o tenemos un Estado bobo o un Estado corrupto. Seguramente que esto tendrá un correlato penal. Hoy tenemos que ser prudentes, esperaremos el descargo de la empresa, los informes que realice AFIP, haremos estimaciones e iremos a donde tengamos que ir. Estamos hablando de un perjuicio muy grande no solo para la Provincia sino a todo el país”, insistió el senador nacional.

