Policía Narco: Antecedentes y derivaciones

Como se trató en anteriores notas, se entregaron padre e hijo narcos que estaban prófugos, en la Fiscalía Federal y quedaron detenidos.

Como todos sabemos, se entregaron voluntariamente ante la Justicia, luego de haber sido buscados por distintas fuerzas provinciales y federales.

Son de apellido Villagra y ambos son objeto de investigación por transportar droga.

Recordemos que en el auto que debieron abandonar en la ruta, cuando eran perseguidos, se hallaron más de 39 kilos de marihuana, así como documentos, celulares y otras pertenencias.

Quien tiene mayor edad, se desempeñaba como sargento de policía, con servicio en la comisaría de Villa Dolores, en Valle Viejo y se había escapado junto a su hijo de un operativo montado por la Policía Federal en la ruta nacional Nº 38.

Tras protagonizar una persecución que dio inicio en la Cuesta del Totoral, finalmente al ser interceptados en un operativo cerrojo en la ruta antes mencionada, a la altura de La Bajada, ambos habrían decidido dejar abandonado el vehículo con la droga y huyeron del lugar.

Pero debemos considerar, como un dato no menor, que los mencionados, son hijo y nieto del conocido Luis Rafael “Chupete” Villagra, de 62 años, un conocido narcotraficante, que fue detenido en varias oportunidades por transportar drogas y que en reiteradas ocasiones fue beneficiado con la prisión domiciliaria, por razones de salud.

En febrero de 2019, este sujeto fue sorprendido tras un operativo realizado por la Policía Federal en la ruta Nº 157 a la altura de la localidad de Quirós, en el Departamento La Paz, con 40 kilos de marihuana transportados en el vehículo en el que se trasladaba.

El mismo sujeto había sido detenido el 4 de junio de 2017 en la misma ruta, pero en Recreo, con 46 kilos de la misma droga en las defensas de un automóvil Toyota Corolla, aunque la Justicia Federal le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud.

En aquella oportunidad, el sujeto viajaba junto a una joven de 27 años de apellido Vega, la cual quedó desvinculada de la causa.

He allí los antecedentes familiares del Sargento y su hijo.

Para referirse a la detención de los narcos que se presentaron en la Fiscalía, y las derivaciones en torno a ellos, al fenómeno de la droga y la vinculación de la misma con integrantes de las fuerzas de seguridad (que por recientes hechos, también involucró a personal de Gendarmería) hizo declaraciones en la mañana de este martes, el Juez Federal Miguel Contreras.

“Tenemos un caso legal para indagar”, comenzó diciendo Contreras. “Yo creo que será el día viernes, que los estaremos indagando, a pesar de que tenemos una agenda tan completa.

¿Tremendo no? Todas indagatorias, diligencias y audiencias con personal de distintas fuerzas de Seguridad y todo tiene que ver con la droga…”

Luego dijo el Juez Federal: “

Desde el punto de vista personal es complicado, porque, imagínense que estamos trabajando e investigando, a gente con la cual nosotros hemos trabajado…, con gente con la cual hemos tenido colaboración , casi estrecha, en todos estos meses y años que han pasado”

Se dan estas cosas… Yo las califico como cosas aisladas, dentro de una fuerza, que ha demostrado su amabilidad colaborativa.

Al margen de todo, tenemos que llevar a cabo, prácticas forzosas de confiar, y seguir confiando, porque, seguramente, es mucha más la gente que es confiable, mucha más la gente que está preocupada con lo que está pasando, es mucha más la gente que está comprometida a luchar y sacrificarse, que aquellos casos aislados que nos han tocado”

“Por otro lado, al no haber control en la frontera, la droga, por algún lado tiene que transitar. No me sorprende, que para la gente que pueda consumir en La Rioja, San Juan, o Mendoza, tenga que trasladarla, por acá, por Catamarca”.

“Que la lucha en Catamarca contra la droga es constante, que hay gente qué está traficando, que hay droga circulando, negar eso sería una necedad”

“Los traficantes de Catamarca, hoy pueden estar presos, pero van saliendo nuevas generaciones, y de hecho, acá está pasando, nadie lo puede negar”.

Fuente:http://www.catamarcaya.com.ar/2012/