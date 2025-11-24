Nota Leída 204

23/11/2025

Policías rescataron a 5 personas

Anoche, a las 20:45, efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, llegaron hasta el Campo de Piedra Pómez, ubicado en el Departamento Antofagasta de la Sierra, donde un empleado del Área Natural les manifestó que en inmediaciones al Volcán Blanco, a unos 87 Km. de la Villa de Antofagasta de la Sierra, habría unas cinco personas varadas.

En el lugar, los policías se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien les comentó que mientras se desplazaban en motocicletas, uno de sus compañeros habría perdido el control del rodado, para luego caer al suelo, y ante lo sucedido, debido a las condiciones climáticas, los efectivos resguardaron a los motociclistas y los trasladaron al Hospital Zonal, donde recibieron la atención médica correspondiente.