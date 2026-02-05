Nota Leída 78

05/02/2026

Pozo de Piedra: Preocupación por el estado en que se encuentra la Escuela N°335

| La Región |

Hay enorme preocupación de los pobladores de la localidad belicha de Pozo de Piedra por el estado en que se encuentra la Escuela N°335.

El establecimiento sufrió un incendio de magnitud el 9 de mayo de 2024. Las llamas, que se iniciaron en el depósito, se extendieron a otras áreas, provocando la destrucción de mobiliario, electrodomésticos, elementos escolares, mercadería, además, de un grave deterioro edilicio.

A pesar de que días posteriores al hecho que conmovió a la opinión pública hubo visitas de funcionarios y promesas de reconstrucción, todo quedó en la nada.

El edificio ruinoso recuerda la desidia y el abandono de quienes deben brindar una solución y la desesperación de los vecinos que esperan un edificio seguro y en condiciones para los estudiantes. /Radio Valle Viejo