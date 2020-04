Preinscriptos: Cuándo sabrán si serán beneficiarios de los $ 10.000

Desde la Anses pidieron que tengan paciencia para realizar las consultas.

Los trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías tienen las últimas horas para preinscribirse en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que dispuso el Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que a partir de este viernes, 3 de abril, los que tengan la preinscripción al beneficio, podrán ingresar al sitio del organismo para comprobar el estado de su trámite y aportar datos complementarios.

Así lo informó Enrique Salvatierra, gerente de la Udai Tucumán de Anses, quien explico que de esta manera podrán conocer si están en el listado definitivo, cuándo y dónde cobran. También requirió a los usuarios del sitio que debido a la demanda que tiene el sitio web institucional en las últimas semanas “que tengan paciencia para realizar la consulta”.

A quiénes corresponde

– Trabajadores y trabajadoras informales.

– Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

– Monotributistas sociales.

– Monotributistas de las categorías A y B

Requisitos

– Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

– Tener entre 18 y 65 años de edad.

– Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.