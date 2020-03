Primeras detenciones por resistirse a la cuarentena

A las 00 de la madrugada de este viernes, dio inicio a la cuarentena total y obligatoria tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, en Catamarca parece que no se enteraron el alcance del decreto presidencial. Hay movimiento en el centro, en los cajeros, familias enteras que concurren a los supermercados, gente que transita de manera normal, como un día normal.

En la mañana de este viernes, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, confirmó que hay tres personas demoradas que no supieron justificar su presencia en la calle. Según dijo, estas personas encontraban circulando en vehículos, en pleno microcentro capitalino.

“No tienen que salir a la calle, parece que no están entendiendo, si no es por trámites justificados, no tienen que salir”, apuntó el funcionario.

Otro detenido

Personal policial Motorizado procedió al arresto a un hombre, de 29 años, quien entorpeció los controles preventivos que se realizan para el cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación, y de esta manera evitar la propagación del COVID-19.

El procedimiento se realizó en calle Maipú, intersección de Avenida Belgrano, cuando esta persona no colaboró con el personal interviniente entorpeciendo el trabajo de la fuerza de seguridad.

De manera inmediata, se constituyó personal de la Comisaría Séptima, quien puso en conocimiento al Fiscal de turno quien dispuso que el individuo quede en calidad de aprehendido.

Recordá por el bien de todos: #QuedateEnCasa