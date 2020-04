Proveedores mineros aseguran no producir despidos por 60 días

El sector minero se encuentra completamente paralizado. Miles de puestos directos e indirectos están amenazados.

El parate del sector minero provincial no solo afectó a los obreros de los proyectos mineros que se ejecutan en Catamarca dado que, aproximadamente, 1.600 personas deberán esperar a ver su situación luego de la crisis sanitaria; sino que de manera indirecta también trajo inconvenientes a los proveedores de las minas ya que no podrían prestar sus servicios.

Si bien esto trajo incertidumbre en los últimos días, en la jornada de ayer se conoció un comunicado en el cual los responsables de las empresas proveedoras de servicios a las minas del Oeste provincial acordaron no despedir personas por los próximos 60 días.

La decisión tomada por las empresas de Andalgalá, Belén y Santa María se hizo pese a que las actividades de sus emprendimientos disminuyeron, en algunos casos y, se paralizó en la mayoría de ellos.

Los proveedores, mediante un acta acuerdo, tomaron esta decisión ya que consideran que no pueden ni deben dejar desamparados a sus trabajadores en el contexto actual que vive la región y el país. Argumentando que ellos formaron sus empresas desde cero y que sus empleados son sus vecinos de toda la vida, por lo que consideran que la medida también es importante para la economía de las ciudades del interior provincial.

“Cada uno de nosotros conoce la realidad de nuestros empleados y sobre todo la realidad de nuestras comunidades. No hace falta que nos lo cuenten, porque somos locales, nuestros empleados son locales y estamos instalados como empresas en nuestra tierra. En muchos casos, nuestra gente nos apoyó en momentos difíciles y nos acompañó en nuestro crecimiento. No los podemos dejar sin dinero y sobre todo sin beneficios como la obra social en estos días difíciles que nos toca vivir a todos”, afirmó Manuel Gómez Bello, referente de una de las empresas proveedoras de servicios.

Además, en coincidencia con el esfuerzo que pide a los empresarios el presidente Alberto Fernández, el gobernador Raúl Jalil y luego de hablar con los intendentes de cada una de sus localidades, las empresas que están en condiciones de hacerlo tomaron la decisión de mantener los puestos de trabajo, considerando que el esfuerzo que están realizando es muy grande para la salud financiera de sus empresas.

“Nosotros podemos hacer el esfuerzo. No va a ser fácil, porque mantener los empleos significa, en el mejor de los casos, no poder invertir ese dinero en la compra de maquinaria o bienes para mejorar las empresas, pero es un riesgo que decidimos correr. Somos catamarqueños, somos del interior profundo de nuestra provincia y conocemos la realidad de nuestro departamento. Vamos a bancar a nuestra gente hasta donde podamos”, señalaron.

Las empresas que están dentro del acuerdo son, de Santa María: Calchaquí Seguridad, Ingeniero Guaymas Servicios Mineros, Solution Group y Gobal SRL. Del departamento Belén: Polter SRL, El Fugitivo SRL (Villagra) y Víctor Ríos. En tanto, de Andalgalá: Mafap SRL, Casa de Lucio (Starencich) JAB Servicios (Boggio), Andalgalá Seguridad, RH Servicios, Jorge Álvarez y PRP Construcciones.

Voluntariado

Entre las empresas también acordaron lanzar entre sus empleados un programa de voluntariado, para que sus trabajadores que quieran colaborar con la comunidad puedan hacerlo. Decidieron que aquellos que se sumen al voluntariado gozarían de un incentivo extra.

La idea es que estos trabajadores se sumen a prestar servicio a los COE de cada municipio en los sectores donde pudieran ser necesarios, como controles vehiculares, logística, trabajo de asistencia en centros de salud, etc. Para ello, los empresarios también pondrán a disposición de cada COE una camioneta con chofer y combustible para lo que sea necesario.

