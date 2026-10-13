Nota Leída 39

| Locales | 13/10/2026 |

Pura adrenalina y potencia: el Camping El Molino albergó la Expo Show Londres con exhibición de autos, motos y audio car

El evento fierrero se desarrolló el pasado sábado 10 de octubre con un importante marco de público. Estuvo organizado por un comercio local y contó con el auspicio de la Dirección de Turismo municipal.

Las instalaciones del Camping Municipal El Molino se transformaron en el epicentro del rugir de los motores y los decibelios de potencia al albergar con total éxito la Expo Show Londres. El encuentro de carácter recreativo se llevó a cabo el pasado sábado 10 de octubre, convocando a una multitud de fanáticos, familias y apasionados del tunning y el audio car de distintos puntos del departamento Belén y la región del oeste.

La jornada ofreció una atractiva y variada propuesta que combinó la exhibición de autos personalizados, motocicletas de diversas cilindradas y potentes sistemas de sonido vehicular. Los asistentes pudieron recorrer el predio del camping, interactuar de manera directa con los preparadores y disfrutar de una experiencia de esparcimiento alternativa aprovechando las óptimas condiciones del tiempo durante el fin de semana.

Iniciativa privada con fuerte respaldo municipal

La organización integral del evento automotor estuvo a cargo de la firma comercial Gomería Gómez. Para viabilizar la logística del predio, la puesta en escena y la seguridad del circuito, los promotores sellaron una alianza estratégica que contó con el apoyo directo de la Municipalidad de Londres a través de su Dirección de Turismo.

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