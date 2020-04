Recomendaciones de salud mental para afrontar el aislamiento social

En el contexto actual con la expansión del coronavirus y sus consecuencias, por un lado, y por otro las medidas que los gobiernos han tomado, como el aislamiento social preventivo obligatorio en el caso de Argentina; el miedo, la ansiedad y la incertidumbre aparecen en todas las personas, de diferentes maneras e intensidades.

Asimismo, con el trabajo, las clases, las instituciones, los deportes y los eventos sociales suspendidos para frenar la propagación del coronavirus, las rutinas diarias se ven interrumpidas y el aumento del aislamiento social es una desafortunada realidad para millones de personas en todo el mundo. Sabemos que debemos lavarnos las manos, desinfectar superficies y practicar el aislamiento social para proteger nuestra salud física, pero ¿qué pasa con nuestra salud mental?

En este sentido, el cuidado de la salud mental también requiere de medidas de prevención, porque la salud mental también es salud: ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental mientras dura la emergencia sanitaria? A continuación, se desarrollan una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud mental de la comunidad en general:

• Recordá que estamos ante una situación excepcional y transitoria que a todxs nos atraviesa. Es normal que te sientx estresadx, confundidx y asustadx ante una crisis.

• Procurá que tu hogar replique lo menos posible una situación de encierro: si tenés ventanas, abrilas, si tenés patio, jardín o balcón, salí con frecuencia.

• Es importante armarte una rutina, ya que vas a pasar mucho tiempo en un mismo espacio. Despertate, dúchate, vestite, no te quedes en pijama o ropa de dormir todo el día, hace las comidas en horario. Mantené tus horarios de sueño. Prepara una rutina de ejercicios físicos periódicos en casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial. Pensar tu rutina diaria de esta manera te servirá para evitar la sensación de continuidad y desasosiego.

• Si trabajas desde casa, es recomendable que delimites un espacio determinado para trabajar. También es importante no sentarse en la misma posición durante largos períodos.

• No te sobreexpongas a noticias y consulta solamente fuentes confiables (organismos oficiales, instituciones reconocidas) y en momentos establecidos del día (por ejemplo, al mediodía o a la tarde, no tanto al despertar o antes de dormir)

• Limitar los grupos de chats que difunden noticias, muchas de ellas falsas o erróneas ya que promueven pensamientos negativos y catastróficos y le imponen a nuestra mente un sobre esfuerzo.

• Cuida el contenido que consumís y compartís. Borra todo lo que produzca ansiedad y malestar y cambialo por contenido que te haga sentir mejor.

• No compartas noticias, textos, audios y videos sin consentimiento y cuya fuente no sea chequeable o que repliquen violencia y agresividad. No necesitamos más de eso. Evitemos juicios y señalamientos discriminatorios, no estigmaticemos con hechos ni con palabras.

• No te aísles, mantené tus vínculos de contención emocional con familiares, amigos y personas de confianza a través de medios digitales

• Cuidarnos es armar redes solidarias: ver si mi vecinx necesita que le traiga algo del super, hacer un llamado a un amigx que sufra ansiedad, llevarle la medicación a un/a familiar que la necesite. Se consciente de tus privilegios y ponelos en algún momento a disposición de otrxs. Cuidar de otrxs también te hará sentir bien.

• Cuidar de vos y de tu cuerpo también es importante, alimentate bien y mantenete hidratado. Continúa accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que te sea posible.

• Se considerado con vos mismo, con tus estados emocionales, teniendo presente que los cambios de rutina tan abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afectan nuestro estado emocional por más saludables que seamos. Considera que este mismo le ocurre a los demás, por lo tanto, intenta ejercitar la tolerancia.

• Es importante que ejercites el autoregistro y veas como te vas sintiendo día a día para poder brindarte los mejores recursos, dentro de tus posibilidades.

• Si tenés el privilegio del acceso a la tecnología, usala, es una gran aliada si la usamos a conciencia. Hay clases de baile, ejercicios, entretenimiento, música. Usala dependiendo de lo que necesites y lo que puedas en ese momento. Proponete aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, hay muchos gratuitos y de calidad.

• Si estas con energía, producí, liberá, compartí material virtual de interés, liberá públicamente material virtual que tener guardado en privado, anímate vos mismo a producir material para otros (clases virtuales, grupos temáticos, recitales, etc.)

• Escribí, dibuja, pinta, colorea, toca un instrumento, saca fotos. Busca actividades que te permitan expresarte.

• Tené presente no estar todo el día haciendo uso de pantallas. Procurá darte tiempo para alguna actividad analógica a tu alcance que te de placer, como por ejemplo cocinar, atender al animalito que vive con vos, regar plantas, coser, etc.

• Si tenés hijxs o niñxs cercanos, es importante hablar con ellos, conversa sobre la información oficial sobre el coronavirus en un lenguaje adecuado a la edad y de manera honesta. Contales que esto es una situación transitoria para cuidarnos, escucha sus inquietudes y procura –en tanto te sea posible brindarles seguridad y apoyo. Haceles saber que es natural que se sientan tristes, enojadxs o que tengan miedo.

• Tanto niñxs como adultxs necesitamos mantener espacios de juego y recreación que promuevan emociones positivas.

• Si tenés familiares o conocidxs adultxs mayores, conversa con ellxs de que esta situación es pasajera, mantené y fortalecé las medidas de prevención (lavado de manos, distancias, higiene, etc.). Incluilos en las actividades familiares, dales tiempo para su descanso y rutinas dentro de casa. Si no, la llamada diaria, el diálogo con hijxs y nietxs los reconforta.

• Es fundamental que en el hogar compartamos las tareas domésticas entre todos.

• Si vivís en espacios reducidos y en familia no los sobre exijas con tareas, tené en cuenta que respetar la cuarentena ya es un esfuerzo en sí mismo y como tal es valioso. Conversa en familia sobre el sentido altruista de las conductas responsables para que tengan sentido los esfuerzos de cada unx.

• Se consciente de tu umbral de tolerancia: si te sentís agobiado o presionado por escuchar o asistir a una persona que demanda tu atención, procura encontrar limites sanos e implicar a otra persona más haciendo una red de cuidados

• Si te sentis nerviosx, triste, ansiosx, inquietx, aceleradx, si estas más irritable y/o la angustia es más intensa, si aumenta tu sensación de desesperanza, o la situación afecta alguna esfera de tu vida, busca un/a profesional de la salud mental. Siempre con la finalidad de encontrar modos constructivos de manejar la adversidad. Muchos profesionales de la salud mental estamos ofreciendo atención a distancia. Habla con tu psicólogx si esto es una posibilidad para no interrumpir el tratamiento. A través de línea de atención Dengue-Coronavirus del Hospital Zonal Belén (460200) podes acceder a la asistencia de salud mental.

