RUGBY: En Belén se realizará un encuentro entre clubes del Oeste

Este fin de semana el equipo de rugby de Andalgalá Los Suris, realizaran una serie de partidos amistosos con las categorías infantiles, femenino y juveniles en la ciudad de Belén.

Miguel Cardozo entrenador del equipo comentó: “El sábado y domingo, se realizará un encuentro de camaradería entre los jugadores. Estamos trabajando mucho con los juveniles e infantiles, estamos aproximadamente con 16 infantiles, casi 50 juveniles y la división de femenino que son 10 chicas”. La idea es darle la mayor cantidad de minutos de juego con el propósito de poner en práctica lo que se enseña en los entrenamientos.

Estos se realizan en la cancha del Club Ferro los martes y jueves a las 21. “Es muy linda cancha, tenemos iluminación, aparte podemos trabajar a la noche por el tema del calor, las puertas siguen abiertas a todos los que se quieran sumar a este deporte, no importa si saben o no de la disciplina”, sin embargo las actividades no terminan para Los Suris este mes, ya que además de la pretemporada. “Como cuerpo técnico hemos estado armando la pretemporada que arrancaría el 2 de enero junto a ello varios partidos, tenemos la temporada de Seven, se jugará el Seven de La Playa en Belén, el Seven de El Fuerte, tenemos un Seven en Aconquija y tendremos un Seven en Concepción de Tucumán” señaló. Las competencias están programadas a disputarse entre los meses de enero y febrero.

En cuanto a la construcción de la cancha propia que se ubicara en la zona del distrito de Malli contó que “hay muchos que nos están ayudando, la empresa MAFAP, la empresa Minera Agua Rica. Hoy ya tenemos nuestro predio lo único que queda es trabajar”.