Se jugó la segunda fecha del Torneo de Voley en Belén

Se disputó la 2° Fecha del Torneo de Vóley Promocional que organiza y se desarrolla en el Club Atlético San Martín, con muy buen nivel de juego se desarrollaron partidos con los siguientes.

El coordinador del evento Wilson Ochoa quiere agradecer a los colaboradores de este Torneo, que ayudan en la organización, aprenden arbitrar y planillar y colaborar en todos los detalles para que salga de la mejor manera posible.

Resultados:

(Masc.) SAN MARTÍN (1) “B” vs DEFENSORES DE LA BARRANCAS (2)

(Fem) OLMOS Y AGUILERA(2) vs SAN MARTÍN “C” (0)

(Fem) SPORT (1) vs LAS INTENSAS (2)

( Masc.) PESHA Y LOS PESHITOS (2) vs SAN MARTÍN “C”(0)

(Fem.) SPORT(0) vs SAN MARTÍN “B”(2)

Mientras que anoche al cierre de esta edición se disputaban otros 4 encuentros.