Se reactivaron Incendios Forestales en Capital, Londres y Belén

Cerca de una decena de incendios forestales continúan activos en el Valle Central y en el departamento Belén, más que nada porque las condiciones meteorológicas de las últimas horas complicaron el accionar del personal de la Brigada de Incendios Forestales y de las distintas brigadas de Bomberos Voluntarios al momento de atacar los frentes de fuego. El jefe de la Brigada, Cristian Velárdez, confirmó al cierre de esta edición que en el Valle Central se encuentran activos cerca de seis focos, que si bien no fueron controlados, «están contenidos». “Mañana (por hoy) vamos a ver si tenemos mejores condiciones, al menos con ráfagas no tan intensas que obliguen a retirar al personal y posibiliten el sobrevuelo del avión hidrante”, remarcó. Informó que en Belén, ayer se reactivaron dos nuevos focos en la zona de Talamayo –ubicado al noreste de Belén-, al igual que otro incendio en la localidad de Londres, en la zona de El Shincal. En cuanto a la cuestecilla de El Rodeo, dijo que el fuego está ubicado en inmediaciones del cerro El Pabellón -en la zona alta de montaña-, “con lo que queremos llevar tranquilidad a los pobladores ya que el fuego no está cerca de la ruta provincial 4”.

Finalmente confió en que en las próximas horas se registren precipitaciones aisladas, que facilitarían las tareas en las zonas afectadas.

Fuente:elancasti.com.ar