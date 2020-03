.

Sucedió a las 03:51:11 horas y tuvo su epicentro a 99 Km al NO de San F. Del Valle De Catamarca; a ; 24 km al SO de Andalgalá, y a 160 km al SO de San Miguel De Tucumán.

Coordenadas geográficas: -27.780 (lat. S) -66.410 (Long. O).

Fue la Magnitud de 3 grados en la escala de Richter y la profundidad a 211 Km.