Taller sobre salud mental en el Auditorio del Hospital Zonal Belén

En el Auditorio del Hospital Zonal Belén, Dr. Enrique Muñiz, se llevará a cabo el Encuentro-taller: «La comunicación responsable como herramienta de promoción de derechos y prevención en salud mental.» Actividad gratuita que estará a cargo de profesionales de salud mental y se desarrollará este viernes 28 a partir de la hora 17:30.

La Lic. Ivana Gorosito en diálogo con los medios expresó: “Es un taller que organizamos un grupo de amigas a raíz de hechos sucedidos últimamente, que nos gustaría que no se vuelva a renombrar, que tiene que ver con los suicidios que hubo en las últimas semanas porque sabemos que eso muchas veces genera un efecto dominó en la sociedad y por ahí escuchamos en los medios radiales como se trató el tema y pudimos detectar algunas cuestiones que no son favorables, entonces yo como Trabajadora Social y tres amigas más que son Psicólogas, Lic. Marcela Acosta, Lic. Natalia Herrera y la Lic. Rafaela Córdoba decidimos realizar este taller. «

Buscamos ayudar en lo que podamos a la sociedad en la cual vivimos, decidimos primero hacer una primer llegada a los medios radiales, hablar con los locutores, con los directores de las radios y proponerles hacer este taller para profundizar más como es conveniente tratar algunas temáticas como son, los suicidios, los abusos, la violencia de género, porque no se trata de que sean temas que no se pueden hablar sino hay que buscar la forma de como tratarlos y que eso sirva para la prevención y no para generar un efecto dominó que lleve a más casos, entonces a partir de eso fue que propusimos hacer este taller que está destinado principalmente para las personas que trabajan en los medios de comunicación ya sean radiales o de manera informática, locutores, comunicadores sociales recibidos, aficionados, locutores, los directivos de las radios”. Añadió.

A su vez expresó: “No se ha difundido mucho porque es un tipo de capacitación, un taller para intercambiar experiencias y a partir de ahí poder llegar a algún tipo de trabajo conjunto mas adelante que se pueda trabajar en red entre los medios de comunicación, el hospital, quizás un área del municipio o los consultorios particulares de las licenciadas, surgió por eso, porque era una situación que nos preocupaba y que quizás muchas no están mal intencionadas las formas en que se comunican las cosas, sino que quizás para por un desconocimiento de algunas cuestiones legales, jurídicas, básicas o por falta de información con respecto a estas temáticas, entonces la idea es profundizar las mismas, poder profundizar para conocer la gravedad de estas temáticas y que es lo que se recomienda a la hora de comunicar este tipo de hechos para que pueda ayudar en la prevención y así aportar entre todos a la salud mental de la sociedad, de eso trata, en eso consiste”.

Quienes participen se les va a entregar un certificado de asistencia.

Con información de Beléninfo