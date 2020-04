Trabajan en protocolo para regresar a la actividad minera

Días atrás se llevó a cabo una reunión entre autoridades municipales y provinciales a los fines de empezar a tratar el tema de cómo será el regreso de la actividad minera en la provincia, dado que existen varios emprendimientos de este tipo en diferentes departamentos.

Como resultado de ese encuentro, los diferentes actores avanzan en cómo regresará la actividad minera y se conoció que posiblemente mañana o el miércoles se lleve a cabo la firma de un convenio entre las empresas, el sector público y el gremio, en el cual se definirá las pauta de trabajo, dado que todavía está la alerta por la pandemia a causa del COVID-19.

Gustavo Molina, secretario General Interino de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), dijo: “desde que salió que era actividad esencial la minería, ya se empezaron a activar los distintos proyectos”, acotando que esto se hace “paulatinamente”.

En cuanto a las reuniones, Molina dijo que son partícipes, dado que deben velar por la salud de los afiliados, motivo por el cual se reunirán esta semana “para firmar un convenio todos los intendentes, Provincia y gremios”, aunque adelantó que van a esperar la nueva resolución que saque el ministerio de Minería. “Queremos dejar todo en claro con los intendentes”, para que no haya inconvenientes con los obreros mineros que suben o bajan de los proyecto.

Asimismo, mencionó que ya están trabajando para ponerse en marcha son Alumbrera (iniciarían esta semana), Farallón y Livent; mientras que Liex y Galaxy están con tareas mínimas.

Por otra parte, el secretario general de AOMA puntualizó que algunos proyectos mineros ya se están poniendo en marcha bajo los protocolos nacionales, y en la provincia se trabaja para “un protocolo interno, para movilizarse entre municipios”.

En otro orden de cosas, Molina dijo que también quieren reunirse y hablar con el intendente de Belén, dado que hizo declaraciones en medios locales -ver aparte- y estas cayeron “bastante mal” entre los obreros mineros, porque “amenazó con despedidos, cuando la actividad minera es lo que hoy por hoy va a sacar adelante la provincia”.

“En caso de que alguna empresa hiciera lo que está diciendo el intendente de Belén, nosotros, AOMA, vamos a parar los proyectos mineros”, puntualizó.

Para finalizar, Molina manifestó: “Les vamos a dejar en claro a las empresas que no se trata de una cacería de brujas con los trabajadores mineros que vuelven a los proyectos, ya que somos nosotros los que, creo, estamos más cuidados que la sociedad, porque prácticamente todos los días se les hacen controles de fiebre”, finalizó.

Declaraciones de Ríos

En cuanto a las declaraciones de Daniel Ríos, que causaron malestar entre los obreros mineros, el jefe comunal belicho habría señalado: “Solamente se va a autorizar el trabajo en los emprendimientos mineros con gente de la provincia de Catamarca, no viene ninguna otra persona que no sea de nuestra provincia”. En el caso de aquel minero que regresa de los proyectos, según Ríos, las empresas fijaron un protocolo por el cual empleado que no cumpla con la cuarentena y es denunciado, “automáticamente va a perder su puesto de trabajo, es la única forma de controlar que ellos cumplan”.

