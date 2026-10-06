Nota Leída 192

| Locales | 06/10/2026 |

«Un día siendo Policía»: emotiva jornada integradora entre las fuerzas de seguridad y la Escuela Especial N° 5 de Londres

Efectivos de la Seccional Londres y del cuerpo de Infantería compartieron actividades recreativas, paseos en patrullero y meriendas con los alumnos en el marco de la Semana de la Educación Especial.



LONDRES (De nuestra redacción). — En cumplimiento estricto con el cronograma oficial de actividades por la Semana de la Educación Especial y las vísperas de su 39° aniversario, la Escuela de Educación Especial N° 5 «María Auxiliadora» de la ciudad de Londres vivió este martes una mañana de profunda emoción, inclusión y cercanía comunitaria. Las instalaciones del establecimiento se llenaron de risas y sirenas con la visita de los numerarios de la Comisaría de Londres y los integrantes del cuerpo de Infantería de la Policía.

Bajo el lema institucional «Donde cada persona encuentra su lugar, la inclusión se hace realidad», las fuerzas civiles y la comunidad educativa coordinaron la propuesta denominada «Un día siendo Policía». A lo largo del encuentro, los agentes compartieron de forma didáctica los detalles de su labor diaria, permitiendo que los alumnos experimentaran de primera mano la vocación de servicio que caracteriza a la institución policial.

Paseos, diplomas y una jornada inolvidable

La jornada integradora contempló múltiples actividades pensadas especialmente para el disfrute y estímulo de los estudiantes de la cabecera departamental:

• Recorrido en patrullero: Los niños y adolescentes experimentaron con gran entusiasmo un paseo adaptado a bordo de los móviles policiales oficiales.

• Entrega de distinciones: Cada alumno recibió un distintivo y un diploma de honor que los acreditó de manera simbólica como parte de la fuerza, generándoles un profundo orgullo.

• Refrigerio y camaradería: Efectivos, docentes y estudiantes compartieron una merienda fraterna propiciando un espacio de conversación, escucha y afecto.

El cierre del encuentro estuvo marcado por una alta carga cívica cuando los alumnos y los uniformados procedieron de manera conjunta al arriamiento del Pabellón Nacional en el patio central del establecimiento.



Articulación interinstitucional

Como muestra de gratitud por la calidez brindada, el equipo directivo de la Escuela N° 5 hizo entrega de un reconocimiento formal a las dotaciones policiales intervinientes, destacando el impacto emocional de una vivencia que quedará guardada de forma permanente en los corazones del alumnado.

Por su parte, desde la Jefatura de Policía señalaron que estas acciones responden de manera directa a los lineamientos estratégicos de la Secretaría de Seguridad, orientados a fortalecer los canales de articulación interinstitucional y consolidar espacios de proximidad real con los sectores más sensibles de la comunidad de Londres.

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