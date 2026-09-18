Nota Leída 133

| Provinciales | 18/09/2026 |

Un motociclista realizó una maniobra imprudente por la derecha y terminó estrellándose contra una vivienda

El conductor del rodado menor perdió el control tras pasar a alta velocidad sobre un reductor de velocidad en la zona norte de la capital y fue trasladado de urgencia al hospital.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.– Un nuevo y grave siniestro vial registrado en la zona norte de la capital dejó como saldo a un motociclista con heridas de consideración, luego de protagonizar un choque originado por una presunta maniobra imprudente al volante. El hecho aconteció en la intersección de las calles Monseñor Sueldo e Hungría.

Según datos preliminares recolectados en el lugar, el conductor de la motocicleta intentó realizar una acción prohibida por las normas de tránsito: sobrepasar por el lado derecho a un camión recolector de residuos.

Al ejecutar la maniobra a gran velocidad y pasar por encima de un reductor de velocidad (lomo de burro), el motociclista perdió por completo el control de su rodado. En la desestabilización, la moto rozó el cordón cuneta y terminó impactando de forma violenta contra la estructura lateral de una vivienda de la zona.

Debido a la fuerza del choque y las lesiones sufridas, el conductor recibió las primeras asistencias médicas en el lugar del accidente por parte de los servicios de emergencia. Minutos más tarde, el personal de salud determinó su traslado de urgencia al Hospital San Juan Bautista para una atención de mayor complejidad. En el sector trabajaron efectivos policiales y peritos para determinar las responsabilidades del hecho.

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