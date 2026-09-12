Nota Leída 16

| La Región | 12/09/2026 |

Un siglo de educación puneña: la Escuela N° 142 de El Peñón celebra sus 100 años rescatando su historia

La emblemática institución de Antofagasta de la Sierra conmemorará su centenario este próximo jueves 17 de septiembre. Su directora, la Prof. Iliana del Valle Chaile, repasa los orígenes de la escuela, cuando el territorio pertenecía a Salta, y el histórico traslado de su mobiliario a lomo de burro durante 16 días por la Puna.

EL PEÑÓN (Antofagasta de la Sierra).— La comunidad de El Peñón se encuentra inmersa en una profunda emotividad en la antesala de un acontecimiento histórico para el departamento más alto de la provincia. La Escuela Primaria N° 142 “Policía Federal Argentina” se prepara para celebrar nada menos que 100 años de trayectoria, consolidada como el eje fundamental de la identidad, el arraigo y el desarrollo social de múltiples generaciones de familias puneñas.

Conscientes de la magnitud del aniversario, el equipo directivo y docente puso en marcha el proyecto institucional «Camino al Centenario». Según explicó su directora, la Prof. Iliana del Valle Chaile, la propuesta se planificó para que no sea un festejo de una sola jornada, sino un proceso de revalorización histórica que integre activamente a los alumnos, los padres y a los vecinos de la región.

Del Territorio de Los Andes a Catamarca: una historia de sacrificio

La génesis de la escuela encierra una verdadera epopeya puneña. La institución nació formalmente en la localidad de Los Nacimientos, en una época en la que el departamento de Antofagasta de la Sierra no formaba parte de Catamarca, sino que dependía del Territorio Nacional de los Andes, bajo la jurisdicción de la provincia de Salta.

Ante la falta de matrícula en su asentamiento original, su primer director, Alejandro López Arévalo, inició las gestiones ante las autoridades nacionales para trasladar la escuela a El Peñón. Las condiciones que le impusieron fueron estrictas: registrar más de 20 niños inscriptos y conseguir un espacio físico adecuado y gratuito. El desafío se destrabó gracias a la solidaridad del vecino Vicente Olmos, quien cedió desinteresadamente dos habitaciones de su vivienda particular para que comenzaran a dictarse las clases.

La mudanza asoma como un hito de sacrificio: el traslado de los pizarrones, bancos y archivos desde Los Nacimientos hasta El Peñón demandó 16 días de travesía a lomo de burro a través de la rigurosidad del desierto puneño. El contingente arribó un 16 de septiembre y, de manera asombrosa, al día siguiente a las 8:30 de la mañana ya estaba dictando su primera clase oficial. En sus comienzos, el horario escolar se extendía de lunes a sábados, pero el azote del viento y las temperaturas extremas de la Puna obligaron tiempo después a modificar la jornada al turno tarde (de 13:30 a 17:30 hs). Recién entre los años 1943 y 1944, el departamento se incorporó formalmente a la geografía de la provincia de Catamarca.

El presente escolar y los preparativos para el 17 de septiembre

Hoy en día, la realidad de la escuela exhibe un presente consolidado. Cuenta con una matrícula de 39 alumnos que cursan desde primero a sexto grado, acompañados por un plantel de 10 profesionales: cinco docentes de grado, la directora (con funciones de clases anexas) y cuatro profesores de áreas especiales.

Tras funcionar décadas en estructuras precarias, en el año 2014 se inauguró el edificio propio, el cual dispone actualmente de un amplio Salón de Usos Múltiples (SUM), aulas equipadas, una biblioteca y un proyecto pedagógico sustentable que incluye el trabajo diario en un invernadero local. Además, con la colaboración de la vecina Rosita Guzmán, la escuela se encuentra abocada a la reconstrucción de su Libro Histórico, recopilando actas y documentos sueltos que sobrevivieron al paso del tiempo.

Para festejar el siglo de vida, la Comisión del Centenario —integrada por docentes y padres— diagramó un amplio cronograma festivo para este jueves 17 de septiembre al que invitan a sumarse a toda la provincia:

10:00 hs: Inicio del Acto Protocolar central en el establecimiento.

Mediodía: Celebración y ofrenda tradicional a la Pachamama, agradeciendo el siglo de cobijo educativo.

Cierre: Almuerzo comunitario para todos los presentes complementado con espectáculos de artistas folclóricos en vivo.

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