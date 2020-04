Una catamarqueña en Rusia

.

Nos llega permanente información del comportamiento de la pandemia en los distintos países del mundo, particularmente de los países más afectados, que sin duda son Italia, España, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y también recibimos información de Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile y otros países latinoamericanos, pero no hay mucha información actualizada, de una de las superpotencias, como lo es Rusia.

Hizo declaraciones desde ese país, las cuales nos parecen muy interesantes, una catamarqueña que allí vive, pero que está informada de lo que pasa en Argentina y por supuesto en Catamarca, donde tiene familia.

Anahí Montivero, comenzó diciendo que en Rusia, al momento de hacer ésta nota, había una temperatura de solamente 2 grados.

“Aquí en Rusia, hay unos 3.600 casos de coronavirus. Moscú es la ciudad más afectada, con unos 4.400 casos, y el ultimo día hubo un incremento de 1.400 casos.”

“La situación no está mejorando, sino que cada día hay más, y también estamos en cuarentena. Tenemos restringidas las salidas y podemos ir solamente al Supermercado, a una farmacia, o en caso de emergencia, ir al Hospital.”

“Los transportes están funcionado, el Subte, el Metro, pero las restricciones son un poco distintas a las que hay en Argentina.”

“La diferencia es que acá, no está completamente prohibido salir, y no hay policías en la calle diciéndonos que no podemos salir”.

“Dicen desde el Gobierno, que si la situación se pone mucho más difícil, entonces los controles van a ser mucho más estrictos”

Se nos ocurre pensar, que más allá de las políticas de control establecidas, la situación se corresponde con una sociedad más organizada que la nuestra, como tal vez también se dio en China, donde la población se adapta mucho más a las normativas, actuando más a conciencia, y los argentinos somos mucho más liberales y en cierto modo, menos conscientes, y necesitamos que nos controlen mucho más.

Luego, Anahí continuó diciendo:

“Lo que sí, hay una prohibición de salir, a los mayores de 65 años y antecedentes importantes en su salud”

“También obviamente, a las personas sospechadas de tener el coronavirus, que deben estar aisladas y si salen pueden ser multadas, y si ya tienen la enfermedad pueden terminar en prisión, luego se ser curadas y con el debido proceso”

“Yo salgo muy poco, para ir al Supermercado una vez por semana, y luego no voy a ningún lado, aunque extraño salir e ir a ver a mis amigos, pero prefiero quedarme en casa, para no arriesgarme y arriesgar a los demás”

“Los canales oficiales transmiten la información oficial, y en internet, hay canales alternativos, pero lo que yo noto, es que no hay tanta información, sobre lo que pasa fuera de Rusia”

“Rusia está muy preparada todo el año para enfrentar el frío, y todos los edificios, tienen calefacción central. Yo vivo en un Departamento, como la mayoría de la gente, y la calefacción no necesita ser controlada, ya que está centralizada”.

