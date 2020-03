Una Jóven necesita ayuda urgente

.

Ella se llama Laura, es de Catamarca, es una paciente que se encuentra internada en el Hospital Italiano. Su cuadro renal grave, la llevó a necesitar una cirugía de alta complejidad.

Frente a la difícil situación que debe atravesar, la paciente hizo declaraciones:

“Por eso he sido derivada a este Centro, pero resulta que cuando me evaluaron los profesionales, llegan a la conclusión, de que yo no estaba en condiciones de ser intervenida, y debía recibir un tratamiento con quimioterapia”

“Ahora, yo necesito la cirugía, pero la obra social (OSEP), me está diciendo que yo viaje a Catamarca”

“Mi mamá ha sido entrevistada por una médica, y le dijo, que si yo tenía que operarme, tenía que volver a Catamarca”

“No puedo entender, como puede ser, que me den una respuesta así.”

“Hace más de dos semanas que vengo pidiendo la autorización para operarme en este lugar”

“Tengo un informe médico, que lo tiene mi mamá, de un especialista de este nosocomio, donde él plantea la urgente intervención, que es una Nefrectomía ”

“Es la única salida para mejorar mi salud, ya que a esta altura estoy recibiendo un tratamiento con altas dosis de corticoides y calmantes fuertísimos, incluyendo la morfina.”

“Es la única manera que tienen de estabilizar mis dolores y la resolución para salir de este cuadro es la intervención quirúrgica”

“Cuándo a mí me han suspendido, desde el mes de noviembre, la cobertura de obra social, se han justificado, diciéndome, que, como estas drogas que a mí me están dando, en el Hospital Italiano, y las cuales no han sido facturadas, en ninguna de sus 33 inclusiones, para la obra social, no le han cobrado absolutamente nada, porque es un programa experimental que tiene este Hospital. “

“Yo sé que no soy la única que está internada acá. Se han escudado diciendo que ya que estaba recibiendo este tratamiento con drogas experimentales, no me correspondía la cobertura de mi obra social”

Se sabe, que el pasado miércoles, la madre de Laura viajó a esta capital de Catamarca, para denunciar el hecho.

Paralelamente, Laura ha requerido, a través de la red social Facebook, con la colaboración de personas amigas, una ayuda para poder enfrentar los gastos de la intervención quirúrgica.

Los datos para colaborar son los siguientes:

La suma aproximada necesaria es de $300.000 y hay tiempo hasta el 31 de marzo de este año.

Para colaborar, puede hacérselo en la cuenta del Banco Nación, Sucursal 3155, Número 31554668078890.

CBU 0110466430046680788901