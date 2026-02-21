Nota Leída 38

Alimentación saludable: jornada de trabajo en la Escuela N° 311 de Cóndor Huasi

| La Región |

En el marco del Programa de Igualdad de Oportunidades, se llevó adelante una jornada de trabajo en la Escuela N° 311 de Cóndor Huasi, destinada a promover la alimentación saludable como eje fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La actividad contó con la participación de docentes, madres, padres y estudiantes, generando un espacio de intercambio y reflexión sobre la importancia de incorporar hábitos saludables desde la infancia. A través de dinámicas participativas, se abordaron contenidos vinculados a la nutrición, el cuidado de la salud y la construcción de entornos escolares que favorezcan el bienestar.

Desde la gestión se destacó la relevancia del trabajo articulado con la comunidad educativa, entendiendo que la presencia en el territorio y el acompañamiento permanente son claves para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer derechos.

Estas acciones forman parte de una política pública que busca consolidar estrategias preventivas y educativas, promoviendo hábitos que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias y en el desarrollo pleno de la niñez. /Belén Radio Streaming