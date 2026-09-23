Nota Leída 233

| Locales | 23/09/2026 |

BELÉN

Fuerte polémica por la comida que recibieron los empleados municipales durante la semana del estudiante

La difusión de imágenes en redes sociales sobre un «sándwich austero» abrió un debate sobre las condiciones de asistencia al personal que cumplió jornadas extendidas. Cuestionan si los directores cocinaron ellos mismos para evitar pagar un catering.

BELÉN.– Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en el ámbito de la Municipalidad de Belén, luego de que comenzara a circular en las redes sociales una imagen que expone la comida entregada a los empleados municipales y becados que cumplieron funciones extraordinarias y de refuerzo durante las extensas jornadas de la Semana del Estudiante.

De acuerdo con lo manifestado por los propios trabajadores damnificados, las autoridades del Ejecutivo municipal habrían tomado la decisión deliberada de no contratar un servicio de catering profesional para asistir con el almuerzo o la cena al personal convocado para el operativo. En su lugar, se optó por una alternativa económica y de menor costo que desató un inmediato malestar entre las bases del personal.

“Cuando los directores cocinan ellos mismos”

La controversia escaló de forma pública tras la viralización de una fotografía que muestra de forma explícita un sándwich compuesto por pan, una porción de carne, lechuga y tomate. La imagen fue difundida masivamente acompañada por un texto directo y crítico que reza: “Cuando los directores del municipio cocinan ellos mismos por no pagar un catering”.

Esta situación generó múltiples cuestionamientos internos en las diferentes áreas municipales encargadas de la logística. Los trabajadores plantearon serios interrogantes sobre las prioridades de la gestión, exigiendo saber bajo qué criterios de organización se administraron los fondos y cuánto presupuesto se destinó originalmente para la alimentación del personal afectado al cuidado y prevención de los festejos estudiantiles.

Discusión por las condiciones laborales extraordinarias

Más allá de las valoraciones sobre la calidad del alimento recibido, el episodio reabrió una discusión profunda en la ciudad respecto de las condiciones de precarización y de asistencia bajo las cuales los empleados comunales prestan servicios esenciales en eventos masivos de jornadas extendidas.

Diversos sectores gremiales y vecinales señalaron que si la premisa oficial era una política de reducción de gastos, el Ejecutivo municipal deberá aclarar de manera pública los números reales: cuánto dinero se ahorró con esta medida, qué modalidad de compra se utilizó para abastecer los insumos y qué condiciones de salubridad se garantizaron para los operarios de calle. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un descargo formal sobre el origen de la vianda o los montos totales invertidos en la logística alimentaria.

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