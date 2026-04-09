Nota Leída 141

| La Región | 09/04/2026 |

Antofagasta de la Sierra tuvo una Semana Santa con gran afluencia turística

Desde la Jefatura de Turismo se informa que el destino Antofagasta de la Sierra vivió una destacada afluencia turística durante el reciente fin de semana largo de Semana Santa, consolidándose como uno de los principales atractivos del Norte argentino.

De acuerdo con datos recopilados, la Hostería Municipal alcanzó un 95% de ocupación hotelera, lo que refleja una sólida demanda tanto del turismo nacional como internacional. En total, se registró la llegada de 740 personas al departamento, con una estadía promedio de 2 noches.

En términos de impacto económico, se estimó un gasto promedio por persona de $183.500 por día, que incluye hospedaje, gastronomía y excursiones. Teniendo en cuenta el total de visitantes y la estadía promedio, el movimiento económico generado durante el fin de semana largo asciende aproximadamente a $271.580.000 en el departamento.

Cabe resaltar que estos indicadores reflejan una ligera disminución en el nivel de gasto y en el turismo nacional, en el contexto de la situación económica actual. Sin embargo, se observa que los turistas siguen eligiendo viajar, aunque con un perfil más moderado, priorizando el cuidado de sus gastos.

Este notable movimiento turístico se evidenció en diversos sectores de la localidad. Los servicios gastronómicos, incluidos comedores y alojamientos particulares como departamentos turísticos, registraron una alta afluencia, lo que indica un impacto positivo en la economía local. Además, espacios culturales como el museo recibieron un número considerable de visitantes interesados en conocer la historia y el patrimonio de la región.

Uno de los aspectos más destacados de la semana fue la intensa actividad en las avenidas principales, donde se llevó a cabo una muestra de artesanías locales. Este evento permitió a los artesanos exhibir y comercializar sus productos, generando un vínculo directo entre turistas y la cultura regional.

El día sábado se realizó una muestra y degustación de platos regionales, evento que convocó a una gran cantidad de visitantes. La participación activa de los turistas como jurados añadió un valor significativo a la actividad, fomentando la interacción y el reconocimiento de la gastronomía local.

En conjunto, estas iniciativas no solo fortalecieron la oferta turística de Antofagasta de la Sierra, sino que también posicionaron al destino como un lugar clave para el desarrollo del turismo sostenible y cultural en la región.

Asimismo, desde el municipio se continúan articulando acciones con el sector privado para promover el destino y controlar las áreas protegidas, garantizando la seguridad de los turistas y el cuidado del medio ambiente. Este esfuerzo conjunto permite que el turismo en Antofagasta de la Sierra crezca de manera significativa.

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