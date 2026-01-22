Nota Leída 104

22/01/2026

Antofagasta de la Sierra vivirá su feria de la Puna en febrero

| La Región |

La Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, presentó oficialmente la XXXV edición de la Feria de la Puna, uno de los acontecimientos culturales y productivos más representativos de la región puneña de Catamarca.

El anuncio fue encabezado por el intendente Mario Cusipuma y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, quienes confirmaron que la Feria se realizará los días 26, 27 y 28 de febrero en la Villa de Antofagasta de la Sierra, cabecera del departamento más extenso y menos poblado de la provincia.

La presentación se desarrolló anoche, en un acto colorido y con una importante convocatoria de público presente. Durante su alocución, el intendente Cusipuma destacó la esencia del encuentro y el valor cultural que representa para las comunidades de la Puna.

“Mostramos al mundo lo que es Antofagasta, cómo somos y lo que tenemos, siempre con el permiso de la Pachamama”, expresó el jefe comunal. Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, y el apoyo de las empresas radicadas en la zona.

Por su parte, el ministro Zeballos valoró la invitación de la comuna y adelantó que distintas áreas de la cartera que conduce participarán activamente en la organización y desarrollo de las actividades previstas.

“Ya participé en Ferias anteriores, pero esta vez me toca como ministro, así que estoy muy orgulloso de estar presente porque sé lo que significa para la cultura de la región esta fiesta. Vamos a poner todo de nosotros para que la Feria sea muy exitosa”, señaló el funcionario, quien además transmitió el saludo del gobernador Raúl Jalil, quien no pudo estar presente en el acto.

Tal como sucede en cada edición de la Feria, este año reunirá a productores, artesanos y otros miembros de las distintas comunidades puneñas, quienes llegarán a participar de las muestras y concursos de camélidos, muestras artesanales, esencialmente, trabajos textiles de fibras de llamas, ovejas y vicuñas, reconocidos a nivel mundial por su excelente calidad y por la preservación de técnicas ancestrales.

El acto contó también con la presencia de la senadora departamental Marisol Soriano y del secretario de Cultura de Antofagasta de la Sierra, Jairo Salva. La jornada se completó con la tradicional corpachada, ritual ancestral de agradecimiento a la Pachamama, coplas y presentaciones artísticas de danza y música, a cargo de la banda Los Calchaquí. /El Esquiú