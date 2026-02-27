Nota Leída 47

Asampay fortalece su escenario deportivo en una nueva fecha del Torneo Norte Chico

Asampay continúa apostando al crecimiento del deporte y comienza a mostrar una nueva etapa en su espacio deportivo, en el marco de la proximidad de la decimoquinta fecha del Torneo Norte Chico y Norte Grande de Belén.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar del fútbol y de una variada propuesta de comidas regionales, entre ellas pollo al horno, mote, empanadas, sándwiches de milanesa y otras opciones.

La actividad dará inicio a partir de las 9 de la mañana, en una jornada pensada para el deporte y el encuentro comunitario. /Belén Diario



