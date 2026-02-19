Nota Leída 74
| La Región | 19/02/2026 |
Autoridades del Ministerio de Educación llegaron a la Escuela N° 335 de Pozo de Piedra

Llegaron autoridades del Ministerio de Educación a la Escuela N° 335 de Pozo de Piedra. Estarian realizando un estudio de relevamiento a la institución en estos momentos.
