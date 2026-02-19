19/02/2026 || La Región |
Llegaron autoridades del Ministerio de Educación a la Escuela N° 335 de Pozo de Piedra. Estarian realizando un estudio de relevamiento a la institución en estos momentos.
En estos momentos
Autoridades del Ministerio de Educación llegaron a la Escuela N° 335 de Pozo de Piedra
TEMAS: Educación, POZO DE PIEDRA