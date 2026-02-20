Nota Leída 36

20/02/2026

Avanza la interconexión eléctrica que integrará a toda la Puna al sistema provincial

El gobernador Raúl Jalil recibió al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, para analizar el avance de la obra de interconexión del tendido eléctrico que permitirá fortalecer el servicio en todo el norte del departamento Belén y avanzar así en la integración energética de la Puna catamarqueña.

En la reunión institucional se destacó que ya se encuentra finalizado el tramo de 12 kilómetros entre Villa Vil y Barranca Larga, correspondiente a la Línea Eléctrica de 33 kV que ejecuta la empresa Energía de Catamarca. Esta etapa representa un avance sustancial en el objetivo de extender el sistema eléctrico provincial hacia las localidades puneñas.

Asimismo, se informó que el próximo 26 de febrero se firmará el convenio que permitirá iniciar la obra desde Barranca Larga hasta Laguna Blanca, dando continuidad al proyecto de interconexión. Posteriormente, la traza avanzará hacia El Peñón y Antofagasta de la Sierra, consolidando un esquema integral de abastecimiento energético para las localidades de la zona.

La ejecución de esta obra permitirá independizar y reforzar el sistema energético de la Puna, que actualmente depende en gran medida de grupos electrógenos y paneles solares. Con la extensión de la línea de 33 kV, se garantizará un suministro más estable, eficiente y sostenible para todas las comunidades de la zona, contribuyendo al desarrollo social y productivo del territorio.

Otros beneficios

En la oportunidad, el gobernador Raúl Jalil la próxima semana en el marco de su visita a la Puna catamarqueña, va a concretar la entrega de una ambulancia en Laguna Blanca. En paralelo, también va a estar en la localidad de Aguas Calientes, donde se va a anunciar la construcción de un edificio para la escuela secundaria de esta localidad del norte de Belén, donde actualmente sus alumnos tienen clases en la parroquia de la comunidad.

De la reunión participaron los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, y de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos.

