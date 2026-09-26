Nota Leída 43

| Minería | 26/09/2026 |

Avanzan en la creación de un Centro de Gestión de Riesgo minero y climático en Antofagasta de la Sierra

El Ministerio de Minería y la Dirección de Bomberos de la Policía coordinaron un plan de prevención para la Puna. La iniciativa busca optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas e industriales en la región alta.



ANTOFAGASTA DE LA SIERRA – Con la mirada puesta en los desafíos geográficos y el fuerte desarrollo industrial de la Puna catamarqueña, el Ministerio de Minería y la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia unieron fuerzas para diseñar un esquema de seguridad integral. La ministra de Minería, Teresita Regalado, encabezó una reunión de trabajo clave destinada a coordinar capacitaciones y medidas preventivas urgentes para mitigar riesgos vinculados a las contingencias climáticas y fortalecer la respuesta ante posibles emergencias en la alta montaña.

El eje central de las deliberaciones fue la planificación de un ambicioso proyecto: la creación de un Centro de Gestión de Riesgo en la Puna. Este nuevo complejo funcionará como una base operativa estratégica para centralizar la planificación, la prevención y la articulación logística entre las distintas instituciones de seguridad, sanitarias y de control minero que operan en la región.

Trabajo en red y comitiva técnica

El encuentro contó con una fuerte representatividad política y operativa de la región, destacándose la participación de:

• Eliana Marisol Soriano: Senadora provincial por el departamento Antofagasta de la Sierra, quien acercó las inquietudes de los pobladores locales.

• Martín Castelli: Comisario Mayor y director de Bomberos de la Policía de Catamarca.

Asimismo, formaron parte de la mesa técnica las principales líneas de conducción del Ministerio de Minería: la secretaria de Desarrollo Minero, Antonella Velazco; la directora provincial de Promoción y Responsabilidad Social Minera, Yesica Jornet; y el director de Policía Minera, Luciano Morcos. Tras el cierre del debate, las autoridades firmaron un acta acuerdo para activar un cronograma inmediato de capacitaciones cruzadas y nuevas acciones de cooperación institucional.

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