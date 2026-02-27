Nota Leída 14

27/02/2026

Cocinas solares en Antofagasta: explicación de cómo funcionan

Especialista de la Universidad Nacional de Catamarca detalló el funcionamiento de las cocinas tanque y la aplicación de energía solar para cocinar alimentos, destacando talleres en diferentes localidades de la provincia.

Víctor García, de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Nacional de Catamarca, brindó una demostración sobre el funcionamiento de las cocinas solares, explicando cómo se aprovecha la energía del sol para cocinar alimentos de manera sustentable.

Según García, estas cocinas, denominadas cocinas tanque, utilizan un tanque de 200 litros cortado por la mitad, con aislación interna y placas de metal pintadas de negro para absorber el calor. Las tapas de madera con doble vidrio permiten que la radiación solar se concentre en el interior, alcanzando temperaturas de entre 120 y 130 grados, dependiendo de la intensidad del sol.

El especialista detalló que los recipientes oscuros y cubiertos con film plástico facilitan la cocción, y que el tiempo de cocinado varía según el tipo de alimento: verduras, albóndigas o pizzas requieren tiempos distintos, desde media hora hasta varias horas. Estas cocinas no necesitan abrirse durante la cocción, preservando el calor y optimizando la eficiencia energética.

García destacó que los talleres de cocción solar se realizaron en localidades como Belén, Laguna Blanca, Santa María y Antofagasta de la Sierra, con el objetivo de dar valor agregado a los alimentos locales y promover el interés por las energías renovables.

Además, invitó a los interesados a sumarse a las carreras de la Facultad de Agraria, que incluyen Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Paisaje, Tecnicaturas en Agroalimento, Producción Vegetal y Animal, y posgrados como doctorados en Ciencias Agronómicas. Próximamente también se lanzarán diplomaturas en Energías Renovables y Secado Solar.

El proyecto busca combinar educación, innovación tecnológica y sostenibilidad, fomentando el uso de energías limpias en la vida cotidiana y el desarrollo agroindustrial de la provincia. /El Esquiú

