Nota Leída 68

26/02/2026

Comienza la Feria de La Puna en Antofagasta de la Sierra

| La Región |

Este jueves dio inicio la 35° edición de la Feria de La Puna en Antofagasta de la Sierra, uno de los encuentros culturales y productivos más representativos del oeste catamarqueño. El tradicional evento se extenderá hasta el 28 de febrero y reunirá a artesanos, productores y emprendedores locales, quienes exhibirán y comercializarán sus productos, reafirmando el fuerte impulso al desarrollo regional y a la identidad cultural de la Puna.

La feria, que combina actividades culturales y ganaderas, se consolidó a lo largo de los años como un espacio de encuentro para la comunidad y visitantes, donde se ponen en valor las tradiciones, saberes y expresiones propias de la región.

En la jornada inaugural se vive un clima agradable en la villa puneña, mientras se aguardan las actividades previstas para el acto de apertura y el desarrollo de la programación artística y productiva que marcará el inicio formal de esta nueva edición.

TEMAS: