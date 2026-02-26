Nota Leída 47

26/02/2026

Con la presencia de Raúl Jalil, quedó inaugurada la Feria de la Puna 2026

| La Región |

Se realizó el acto protocolar de la XXXV edición de la Feria Ganadera y Artesanal de la Puna en Antofagasta de la Sierra, con la presencia del gobernador Raúl Jalil, autoridades provinciales, legisladores y funcionarios municipales.

La ceremonia incluyó el izamiento de banderas, la entonación del Himno Nacional y del Himno a Catamarca, además de la participación de escuelas e instituciones locales. Durante el acto se entregaron declaraciones de interés municipal y legislativo a la feria, que este año celebra su 35ª edición.

Uno de los momentos más destacados fue el testimonio de la productora Lola Rodríguez, quien habló en representación de los ganaderos y artesanos, resaltando el esfuerzo histórico del sector y planteando la necesidad de mejorar servicios básicos en zonas rurales.

El intendente Mario Cusipuma valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y destacó que gran parte de la organización del evento se realizó con proveedores locales. En la misma línea, la senadora Marisol Soriano reafirmó su compromiso con el desarrollo productivo y la defensa de la identidad puneña.

Durante su discurso, Jalil anunció avances en infraestructura clave para el oeste provincial, entre ellos la extensión de líneas eléctricas hacia distintas localidades, nuevas obras viales y la continuidad de inversiones vinculadas a la actividad minera. También adelantó la apertura de líneas de crédito para proveedores mineros y la ampliación de ofertas educativas vinculadas a minería y turismo.

El mandatario subrayó que el oeste catamarqueño concentra la mayor parte de las inversiones proyectadas en la provincia y remarcó que el desafío es transformar los recursos naturales en desarrollo sostenible, con más oportunidades para las comunidades locales.

Tras el acto oficial, comenzaron los desfiles de instituciones educativas y fuerzas de seguridad, dando paso a las actividades culturales y productivas que continuarán durante las próximas jornadas de la feria. /El Esquiú

TEMAS: