25/02/2026

Conmoción: Encontraron sin vida a una anciana

| La Región |

El paraje La Ciénaga de Abajo, en el departamento de Belén, se encuentra conmocionado tras el descubrimiento de una mujer de 84 años fallecida en una zona de difícil acceso.

El cuerpo fue divisado en una senda rural dentro del predio Loma La Cruz, en las cercanías del cauce del río Ochoa, por un vecino que transitaba el sector mientras realizaba ejercicios.

​Tras el aviso inmediato a la policía, los efectivos constataron que se trataba de Lucía del Señor Carrizo, de quien no se tenían noticias desde el pasado sábado 21 de febrero. Según se pudo reconstruir, el círculo íntimo de la mujer no había radicado una denuncia por su paradero de manera temprana, ya que era frecuente que la adulta mayor se trasladara hacia zonas de campo y permaneciera allí por varios días.

​La investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Florencia Reartes, quien dispuso que el cuerpo sea derivado a las instalaciones sanitarias locales para que los especialistas realicen los exámenes forenses necesarios.

